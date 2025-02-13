让更多老年游客奔赴“诗和远方”

日前，2025年首趟“丝路号”环秦岭银发旅游专列开行，200余名旅客开启了一场为期3天的休闲之旅，沉浸式欣赏冬季秦岭沿线别样的自然风光。“旅游专列上的游客以65岁以上的老人为主，列车专门配备了手动调温系统和呼叫器，每道门的扶手和门框上都安装了防夹装置。”国铁西安局铁道旅行公司相关负责人介绍。

近年来，“乘着列车去旅游”受到“银发族”游客青睐。商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位近日印发了《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》（以下简称《行动计划》），围绕增加银发旅游列车服务供给、强化适老化设施保障、提升银发旅游列车服务水平、优化银发旅游列车发展环境等4个方面，提出了12项重点任务。

“发展银发旅游列车对促消费、稳增长、惠民生具有重要意义，可以说是‘小切口、大效应’。”商务部服贸司司长孔德军指出，“乘着列车去旅游”具有一线多点、安全舒适、经济高效的特点。旅游列车产品将沿线各地区“吃住行游购娱”旅游资源进行有效联接和整合，有利于丰富旅游服务供给，吸引和方便老年群体出游，有效拉动旅游列车沿线各地消费增长。

孔德军还强调，银发旅游列车面向的是所有年龄层的旅客。增开银发旅游列车是在服务各年龄层消费群体的基础上进一步完善适老化设施和服务，提高旅游列车对老年旅客的包容性、增强老年人福祉的一项举措。增开银发旅游列车不会挤占春运等客运高峰时段。老年人时间相对充裕，安排较为灵活，增开银发旅游列车就是根据这个特点，充分利用客运非高峰时段，提供更多更好的旅游出行服务。

近年来，依托铁路资源优势，旅游列车保持较快发展，“熊猫专列”“呼伦贝尔号”“丝路梦享号”等品牌旅游列车相继亮相。2024年共开行旅游列车1860列，是历年来开行数量最多的一年，比2019年增长近50%，运送游客超100万人次，其中老年游客占比接近80%，是旅游列车市场的主要客群。

国铁集团客运部副主任朱文忠表示，银发旅游列车既能为老年人带来新的旅游方式，也能更好促进和繁荣全国旅游市场。国铁集团将用好当前良好的政策，紧密结合各地旅游资源的禀赋特点，用3年时间打造银发旅游列车发展新格局，到2027年完成设计100条以上铁路银发旅游精品路线，打造160组银发旅游列车适老型专用车组，银发旅游列车开行规模达2500列以上。

《行动计划》提出，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围。国家发展改革委社会发展司司长刘明表示，在大规模设备更新项目申报工作中，将以银发旅游列车作为文旅领域的支持重点，加大超长期特别国债的资金支持力度。对处于闲置低效利用状态、有改造潜力的老旧列车进行深入系统调查，制定细致、可操作的改造方案。特别是根据老年游客群体的实际需求，对灯光、扶手、座椅、厕所等进行针对性的升级改造，使列车真正适合老年人、便利老年人。

“我们将充分发挥商务部门联通内外、贯通城乡、对接产销的优势，促进银发旅游列车扩容提质。”孔德军表示，将指导地方商务主管部门加强供需对接和政策引导，鼓励当地知名餐饮、住宿、居民生活服务和老字号企业与旅游列车加强合作，支持特色美食、优质服务、老字号产品上列车，丰富餐饮等服务供给，提升老年游客“舌尖上的幸福”。

文化和旅游部资源开发司司长满宏卫表示，文化和旅游部将引导各地因地制宜，推出一批高品质的银发旅游线路，支持各地推动特色文化演出、非遗技艺体验、文化创意产品等项目上列车，丰富银发旅游列车的体验内容。研究制定铁路与旅游融合发展的政策措施，开展铁路旅游的专项宣传，推动有条件的地方推出旅游列车专项支持政策，让旅游列车搭载着老年群体对美好生活的向往穿梭于祖国的大好河山之间，让更多老年游客乘坐旅游列车奔赴“诗和远方”。