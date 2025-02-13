小小车厘子串起中智贸易大机遇

“可以说没有中国市场，就不会有智利车厘子产业。”智利最大车厘子出口商吉制公司出口部经理埃尔南·加尔塞斯日前接受记者采访时说。

近年来，智利车厘子在中国受到欢迎，凭借出众的口味正成为“洋年货”。吉制公司2006年起开始向中国出口车厘子，加尔塞斯正是这一趋势的见证者，“车厘子满足中国消费者对水果口味的喜好，被视为新年期间的送礼佳品”。

早在2017年，加尔塞斯就察觉到中国市场的巨大潜力，举家搬到上海，并在2018年设立了吉制公司中国办事处。之后几年，他走访中国各地，会见新客户、拓展新市场。过往七届进博会，吉制公司从未缺席，其产品已几乎触达中国所有省份。

“从收获到包装，车厘子产业创造了大量就业机会。感谢中国市场为智利车厘子提供了巨大商机。”加尔塞斯说。

吉制公司在距离智利首都圣地亚哥以南约一小时车程的奥伊金斯大区莫斯塔萨尔市拥有三家工厂，员工数量达6000人。在产销旺季，这些工厂每天能加工200万公斤车厘子。

智利央行统计公报显示，2024年，水果出口是该国增长最快的产业之一，车厘子是其中的明星产品，以35.74亿美元份额成为出口额最高的水果，比上年增长51.4%。智利农业部统计数据显示，过去五年间，该国车厘子果树种植面积几乎翻倍，从2019年的3.8万公顷增至2024年的7万公顷，车厘子成为智利水果产业“顶梁柱”。

智利水果出口商协会车厘子委员会执行主任克劳迪娅·索莱尔表示，中国是智利车厘子的主要市场，智利出口的车厘子超九成销往中国。在中国市场需求推动下，智利在车厘子产业链中不断推进技术创新，实现了灵活、高效、高水平的采前、加工和采后流程。她举例说，为了让车厘子能以最快速度到达中国消费者手中，智利开通了“车厘子快线”。通过海运直航路线，智利车厘子仅需21天就可运抵中国，实现最大程度“保鲜”。

智利水果出口商协会预计，2024/2025年产季该国共将出口约1.3亿箱5公斤装车厘子，约合65.8万吨，这一创纪录的出口量将比上一产季增加59%。

谈及公司未来发展，加尔塞斯表示，“中国是吉制公司目前的主要市场，未来几年也将如此”，吉制公司希望拓展中国市场，继续与中国市场携手发展。

（据新华社电 记者朱雨博）