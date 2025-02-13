家装厨卫“焕新”补贴有了新标准

“焕新”补贴从家电、汽车、手机扩展到了家装厨卫。近日，商务部等6部门办公厅发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》（以下简称“《通知》”），支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，各地将结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。哪些产品可以补贴？补贴标准又是多少？

先看补贴品类——《通知》明确，以装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、居家适老化改造产品等五大类为主，各地结合本地产业特色、居民消费习惯和具体实施条件，自主确定各大类下具体品类。其中，居家适老化改造补贴品类参照《居家适老化改造补贴产品建议清单》，各地可根据当地老年群体实际需求，因地制宜丰富本地区居家适老化改造补贴产品清单。鼓励有条件的地方在确保风险可控前提下，探索以装修合同为依据实施补贴。

再看补贴标准——补贴标准应不高于实际销售价格（剔除所有折扣和优惠后的价格）的15%；对购买1级及以上能效或水效标准产品的，应不高于20%；居家适老化改造产品补贴标准可适度提高，应不高于30%。各地应根据补贴方式自主确定每人每类产品享受补贴件数、单个商品或每套房（每户）最高补贴金额、每人（每户）累计最高补贴金额等限定条件。《通知》还强调，补贴方式要按照属地实施原则，加强工作统筹，以省级行政区划为单位开展家装厨卫“焕新”，公平公开确定补贴政策参与主体，合规择优确定补贴资格发放平台。

针对优化补贴流程，《通知》也作出了明确要求。各地要一视同仁支持线上、线下经营主体以及不同所有制、不同注册地、不同规模经营主体参与家装厨卫“焕新”。要坚持以人民为中心，突出惠民便民，简化消费者申领流程，从源头上减少信息多头重复填报。不得限制消费者付款方式和支付凭证类型，不得以参加活动为由要求经营主体采购新的支付设备。加强跨部门数据联通共享，探索实施无纸化补贴申请与闭环管理，通过大数据核验等手段减少非必要审批层级和环节。各地牵头部门负责组织省级服务平台与全国家装厨卫“焕新”数据监测平台实现对接。

《通知》还提出要加强资金监管，通过多方数据比对等数字化手段，严防虚假交易、重复申领、骗补套补等行为，及时通报发现问题和处理结果。依法依规严肃处理骗取套取国家补贴资金等违法行为，涉嫌犯罪的移送司法机关依法严厉查处。

对发现存在不履行价格承诺、“先涨价后补贴”等价格违法行为以及套取补贴资金的经营主体，《通知》要求，要第一时间取消其参与活动资格，并追缴国家补贴资金。鼓励各地将国标13位商品条码或企业商品编码作为补贴商品入库条件。以装修合同为依据实施补贴的地区，要制定风险防范应对预案，强化核验核查，确保装修合同、项目内容等的真实性，切实保障资金安全。

业内人士认为，《通知》的出台将为家装厨卫行业注入新的活力，推动行业持续健康发展，为消费者提供更多优质选择，对于推动家装厨卫的升级换代、促进智能家居消费具有重要意义。