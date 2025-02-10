扫码即知药品“前世今生” 医保药品耗材追溯信息查询功能上线

新华社北京2月10日电（记者徐鹏航）记者10日从国家医保局获悉，国家医保服务平台APP“医保药品耗材追溯信息查询”功能于近日正式上线，购药者通过扫描药盒上的药品追溯码，即可获取详细的药品销售信息，了解药品的“前世今生”。目前，每天已有近3.3万人次使用这一功能查询药品销售信息。

药品追溯码是每盒药品的唯一“电子身份证”。一盒药品的追溯码，只应有一次被扫码销售的记录，若重复出现多次，就存在假药、回流药或药品被串换销售的可能。

据介绍，购药者注册登录国家医保服务平台APP后，可进入“医保药品耗材追溯信息查询”功能进行扫码或输入追溯码查询。如被查询产品涉嫌多次销售，群众可依据此信息按照相关法律条款要求，向销售此药品的定点医药机构索赔。

国家医保服务平台APP“医保药品耗材追溯信息查询”界面示例。（图片来源：国家医保局）

2024年4月以来，国家医保局全力开展医保药品耗材追溯信息采集应用工作。国家医保局数据显示，截至2025年1月16日，全国已累计归集追溯码共158.06亿条，全国定点医药机构接入88.09万家，接入率达94.7%。

“我们欢迎广大群众使用这一功能，扫一扫药品追溯码，查一查药品销售信息，一同参与到药品安全管理中来，共同维护用药安全，共同守护医保基金安全。”国家医保局有关负责人说。