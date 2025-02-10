中医如何治疗干眼症？专家解答

如果你的眼睛容易疲劳，尤其是在长时间使用电脑、手机等电子设备后，症状尤为明显，这可能是得了干眼症。目前，干眼症已成为累及全人群、全年龄周期的一种眼部疾病，且很难自愈。干眼症有哪些症状？中医在治疗干眼症方面有何优势？日常生活中怎样预防？为此，人民网采访了中国中医科学院眼科医院眼表疾病科主任医师吴宁玲。

吴宁玲介绍，干眼症是由泪膜稳态失衡引发的眼表损害及不适症状。眼睛发红、发痒、干涩、畏光，有明显异物感以及频繁眨眼都是干眼症的常见表现。若未能及时得到治疗，干眼症的病情可能会进一步恶化。在严重的情况下，患者可能出现角结膜病变、丝状物黏附、角膜溃疡等，甚至最终可能导致失明。

“在干眼症的临床治疗中，大部分现代医学都会使用人工泪液滴眼，以缓解不适，但其实眼药水使用不当还会损伤泪膜、造成泪液分泌不足，加重干眼症状。”吴宁玲表示，相比单纯的西医治疗，中医治疗干眼有明显的优势。中医主张辨证施治，从整体入手，调整气血阴阳、调节脏腑功能，辨证口服中药加外治能起到更好的治疗效果。其中，中药熏蒸、导入、艾灸、针灸、眼部刮痧等，都是中医独特的干眼症外治疗法。以中药导入法为例，该方法通过选用具有清热解毒、疏经通络功效的中药，直接作用于眼部，有效改善眼睑板及眼表的炎症状态，促进眼部血液循环。

对于轻度干眼症及视疲劳的人群，吴宁玲建议日常可以饮用具有益气养阴、补益肝肾功效的代茶饮。具体如下：菊花2至5克，麦冬、枸杞子、决明子、石斛、当归、太子参各6克。直接用开水冲泡或煮10至15分钟。长期饮用该款代茶饮有助于改善干眼症状，预防病情恶化。

“长时间使用电子产品、缺乏足够的眼部休息、以及不良的室内环境等，都是引发或加重干眼症的重要因素。”吴宁玲指出，除了采取中医治疗措施外，还应从改善生活习惯入手。养成良好的用眼习惯，适时让眼睛远眺或闭目休息，以预防眼睛疲劳；调整作息，保证充足睡眠时间；避免长期处于空气不流通、粉尘多、烟雾多等恶劣环境中。