大风降温 谨防发生心脑血管疾病

近期，全国多地出现大风降温天气，专家提示，温度骤降，外出应注意防寒保暖，体弱人群要防范感冒等呼吸系统疾病，同时，要关注低温对心脑血管疾病的影响，做好健康防护。

首都医科大学附属北京安贞医院急诊危重症中心副主任段小春介绍，大风降温天气，前来就诊的患者中，胸痛、急性心梗、主动脉夹层、急性心衰等心脑血管疾病的比例也明显增加。

专家介绍，寒冷刺激会使血管收缩，导致人体血压升高，原本就有高血压的患者血压波动会更大，更加难以控制。而血压升高会增加心脏的做功和耗氧量，给心脏带来更大负担。另外，随着气温降低，人体血液的粘滞度增加，凝血功能增强，也更容易形成血栓，无疑增加了心脑血管疾病的发病风险。

2月8日，在江苏省淮安市淮安区，市民骑车出行。受寒潮影响，多地迎来大风降温天气。新华社发（赵启瑞摄）

段小春说，患有高血压、冠心病、心衰等疾病的患者是受气温变化影响最为明显的群体，即便平时感觉身体无恙，但在降温天气中不注意保暖，长时间处于寒冷环境里的人，心血管也容易受到影响。因此，对于有基础疾病的人群，如已确诊的心衰、冠心病、高血压患者，在气温变化时要密切监测自身症状，留意胸闷、憋气等症状是否加重，持续时间是否变长。同时，要关注血压是否波动，是否比之前更高。“一旦出现这些危险信号，就必须提高警惕，及时就医。”段小春说。

专家建议，气温降低时尽量减少外出，如果必须外出，一定要做好保暖措施，戴上帽子、口罩、围脖等，同时减少在户外停留的时间。喜欢清晨锻炼的老年人群，在降温时尽量选择居家锻炼。若想外出呼吸新鲜空气，务必做好防护并控制外出时间。

需要注意的是，老年人群在降温期间要坚持按时服用平时的药物，切勿随意停药。如需调整用药，应前往医院寻求医生的帮助，根据具体情况进行调整。另外，饮食上也要选择容易消化吸收的食物，避免食用生冷生硬的食物，减少对身体的刺激。

北京市疾控中心提示，老年人、孕产妇、婴幼儿和严重慢性病人群，应尽可能避免或减少大风、寒潮期间的户外活动。目前，仍然处于流感等呼吸道传染病高发期，日常要注意保持手卫生和咳嗽礼仪等良好卫生习惯，做好个人防护，积极接种流感疫苗。