购新补贴激发消费活力

商务部全国家电以旧换新及手机等数码产品购新数据平台显示，1月20日0时至2月8日24时，有2009.2万名消费者申请了2541.4万件手机等数码产品购新补贴。手机、平板、智能手表（手环）购新补贴工作总体开局良好。

1月15日，商务部会同相关部门发布《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，部署各地优化补贴流程便利消费者、一视同仁支持各类主体参与补贴政策，营造购新补贴良好实施环境。1月20日全国28个省份及时启动补贴政策，其他地区也相继落地实施。

补贴政策激发消费活力。据中国银联监测数据，全国超6000家商户通过银联参与手机等数码产品购新补贴活动，产生补贴交易626.84万笔，销售金额约205.8亿元。第三方市场调查机构数据显示，购新补贴政策带动手机市场量额齐增，节前一周，手机销售量、销售额环比分别上涨74%和65%，同比分别上涨30%和34%；春节期间，2000元以下、2000至4000元、4000至6000元价位手机销售量与上年春节假期相比分别同比增长10%、52%、108%。

商务部高度重视补贴政策风险防范工作，注重央地协同，强化数字赋能，将风险防范与政策设计同研究、同谋划、同部署。全国商务系统通过多维度搭建信息数据库，对购买人身份信息与补贴交易真实性进行实时校验，全流程监控资金使用风险，保证每笔交易真实、闭环、可溯。手机生产、销售企业积极响应，履行风险防控直接责任，广泛应用动态口令签收、物流轨迹校验等技术，加强风控判断，防范虚假交易。

下一步，商务部将持续加强工作指导，督促各地进一步优化申领流程、扩大参与主体、强化风险防范，确保手机等数码产品购新补贴政策平稳、顺畅实施。