多样化疗法呵护女性更年期健康

潮热、睡眠障碍、情绪波动……这些都是女性在更年期出现的症状。面对更年期挑战，许多医生建议女性接受这一过渡时期可能带来的痛苦及潜在的健康隐患。事实上，更年期还可能增加患心血管疾病、糖尿病、骨质疏松症及记忆力衰退等多种疾病的风险。

然而，经历更年期的女性通常没有多少医疗方案可选。一些口服避孕药能调理激素水平，但这种药物可能会造成血栓。非激素类药物，如非唑奈坦和依林奈坦，可治疗潮热，但它们也有副作用。其他选择包括抗抑郁药、认知行为疗法、针灸和生活方式改变，但这些只在一定程度上缓解症状。

据英国《自然》杂志报道，更年期管理的前景正悄然发生变化。无论是传统疗法还是新兴治疗手段，都为更年期女性健康点燃希望之光。一些科研人员正重新评估激素疗法的效用及其启动治疗的最佳时机，而其他研究者则在积极探索推迟更年期症状所带来的裨益。

激素疗法或有长期益处

一般来说，月经停止超过12个月可定义为绝经。尽管有时手术或药物治疗也会诱发更年期的到来，但对大多数人来说，更年期是女性在45至55岁之间，自然发生的一个现象。

更年期之前会经历围绝经期，这是卵巢减缓某些生殖激素产生的一个时期，大约持续4到8年。这会导致激素水平出现不规则波动，引发一系列可能持续到绝经后几年的症状。几十年来，更年期激素疗法一直是缓解女性更年期常见症状的常用方法。激素疗法可补充一些耗尽的激素，尤其是雌激素和孕激素，从而缓解这一波动过程。此外，这一疗法还可能带来其他长期的健康益处，如预防各年龄段骨质疏松症。

美国哈佛大学医学院的乔安·曼森指出，早期激素治疗可能安全且长期有益。研究表明，即使更年期较晚阶段开始激素治疗，其好处也可能大于风险。未来，随着可穿戴传感器和生物电子设备的发展，人们将能实时追踪激素水平，帮助确定最佳治疗时机，并按需释放激素。

卵巢功能关系全身健康

《自然》文章指出，补充激素可能还不够，关注卵巢健康也很重要。

“卵巢不仅仅负责产生雌激素、孕激素和卵子。这个小器官还会向全身发送化学信号，驱动数百种具有健康益处的其他因素。”美国纽约哥伦比亚大学的生殖内分泌学家泽夫·威廉姆斯说。

美国卫生高级研究计划局局长雷内·韦格津说，当卵巢衰竭时，会引发许多与之相关的慢性疾病。因此，一些科学家有不同的想法，即延长卵巢的“工期”。

美国卫生高级研究计划局资助的项目团队之一正研发延长卵巢功能的药物。雷帕霉素作为候选药物，已被证明可延长小鼠卵巢寿命。威廉姆斯认为，在人类身上，雷帕霉素可能会减缓女性卵子流失的速度，并可能将更年期推迟约7年。

目前，威廉姆斯团队正在对低剂量雷帕霉素进行一项前瞻性、随机、双盲实验。该试验将招募50名年龄在35至45岁之间的健康女性，她们将连续12周每周服用一次该药物或安慰剂，随后接受为期一年的跟踪随访。不过，团队警告称，在充分研究前勿擅自使用该药物。

更多治疗方法有待探索

此外，或许还有其他缓解更年期症状的途径。一些科学家发现了肠道微生物群与女性性激素之间的关联。益生菌、饮食改变和其他针对这一微生物生态系统的疗法，或许有助于治疗更年期肥胖和骨质疏松等相关疾病。

女性性激素的波动也与人体生物钟紧密相关。美国肯塔基大学生物学家朱莉·彭德加斯特等正在研究如何维持更稳定的生理节律。例如，将白天的进食限制在特定时间内，并且让身体接触光照和黑暗的时间与自然界的日夜更替保持一致，这样做可帮助解决一些代谢方面的问题以及其他健康困扰。

无论科学研究如何发展，最终都需要转化为临床实践。为了让更多医生了解更年期疗法，美国部分医院开设了相关培训课程。比如，西雅图开设了一家更年期医学中心，为近400名患者提供相关服务。