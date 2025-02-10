在新的一年还给一个健康的你（平行病历）

2024年年底，一位腹痛10个月的患者来到北京清华长庚医院疼痛科副主任医师刘芳门诊。

女孩刚满30岁，下腹疼痛持续加重，最重时可达七级以上。她到各大医院的急诊、妇科、内科、肛肠科就诊过几十次。

“按照盆腔炎、子宫内膜异位、盆腔静脉淤血综合征治疗，一次次‘确诊’给了我希望，一次次治疗效果不佳告诉我这不是真正的病因，又让我陷入绝望。最后我怀着满满的信心做了宫腹联合手术，但术后第一天我就知道并没有改善我的问题，我再一次崩溃了，我疼得都不想活了。”女孩一边说一边抹泪。

陪同就诊的父亲也落了泪：“我愿意用我10年寿命换来女儿的健康。”

刘芳听女孩把痛苦和就诊的经历完整地诉说完，决定先为患者开立住院单。

“每天都会有多学科的医生过来了解我的病情，我终于可以不用再像无头苍蝇一样乱跑乱看，这使我少走了很多弯路。”患者在感谢信中写道，住院让她的就诊之路迎来了第一个转折点。

复杂的疼痛，除了医生的经验判断外，还需要用排除法缩小范围，锁定目标，用检查验证诊断。刘芳根据患者的症状和体征初步判断患者可能是腹壁神经疼痛，一边给予患者神经痛药物迅速缓解疼痛，一边安排会诊。血管外科、泌尿外科、肝胆胰外科相继排除可能。妇产科排除了妇科疾病导致腹痛的可能，并详细制定了后续治疗子宫内膜异位症的治疗方案，以保证患者未来的生育计划。

超声科主任张华斌会诊了解患者病情后，一一扫查腹壁各神经，敏锐发现患者双侧髂腹下和髂腹股沟神经存在水肿情况，与患者疼痛区域神经支配完全一致，这一发现是患者10个月里各种检查都没有发现的问题。

在张华斌的超声引导下，刘芳给患者实施了双侧髂腹下和髂腹股沟神经阻滞。“经过一次超声引导介入，我的疼痛得到了缓解，第二次超声介入的时候张华斌主任说我的水肿改善了，当时刘芳主任及科室内所有的医护人员都围在一起欢呼。当时这个场景让我感动极了。”女孩在信中写道。

初步找到病因，且疼痛得到明显缓解，女孩大半年紧锁的眉头终于舒展。但除了腹痛，刘芳发现女孩还有便秘、腹胀、失眠等其他问题以及备孕焦虑的问题。于是，疼痛科联合精神心理科副主任肖雪一同为女孩诊疗，考虑到她的其他症状与长期疼痛带来的焦虑抑郁情绪相关，安排口服药物治疗。

综合各专科会诊意见，刘芳为患者制定了详细的一期二期治疗方案，安排了出院后期治疗计划及对接医生。会诊方案执行3天后，患者的不适症状基本缓解，愉快出院。

“一位医生告诉我，马上2025年了，我们会在新的一年还给一个健康的你，这句话给了我力量。”女孩在信最后写道。