1月份居民消费价格指数环比上涨0.7%

本报北京2月9日电 （记者刘志强）9日，国家统计局发布数据显示：2025年1月份，受春节因素影响，全国居民消费价格指数（CPI）涨幅扩大，环比由上月持平转为上涨0.7%，同比涨幅由上月的0.1%扩大至0.5%，扣除食品和能源价格的核心CPI连续第四个月回升，本月环比上涨0.5%，同比上涨0.6%，涨幅均比上月有所扩大；工业生产处于淡季，1月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.2%，同比下降2.3%。

从环比看，服务和食品价格上涨是影响CPI环比由平转涨的主要因素。服务价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI环比上涨约0.37个百分点，占CPI总涨幅五成多。服务中，春节期间出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价格分别上涨27.8%、16.0%、11.6%和9.6%，合计影响CPI环比上涨约0.28个百分点；受务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务和美发价格分别上涨9.3%和9.2%。食品价格上涨1.3%，影响CPI环比上涨约0.24个百分点，占CPI总涨幅三成多。

从同比看，服务、食品价格受春节错月影响涨幅较大，加之汽油价格回升，共同影响CPI同比涨幅扩大。

PPI环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格由上月持平转为下降0.2%；生活资料价格由上月下降0.1%转为持平。PPI同比下降2.3%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降2.6%，降幅与上月相同；生活资料价格下降1.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 08 版）