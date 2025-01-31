好消息！2月起，这些惠民举措将落地

明天进入2025年2月，国家和地方层面将有多项民生利好接连落地，比如食品添加剂新国标开始执行，消费者舌尖上的安全更有保障；四项养老行业标准实施，助力老年人享受更便捷、更安心的服务……这一波民生“福利”，抢先了解。

食品添加剂新国标2月8日起实施 面包糕点食用更安心

自2025年2月8日起，新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》将正式实施，根据规定，脱氢乙酸及其钠盐将在我国迎来大范围禁用，彻底退出“面包圈”，解决了之前公众担忧的面包、糕点中普遍存在的食品添加剂“脱氢乙酸钠”引发的安全性问题。

新版标准变化大、涉及面广，如修订了一些防腐剂、食品用香料、加工助剂使用范围和限量，新增了一些甜味剂在相同食品类别中共同使用时的总量要求，相关规定涉及很多类食品，为消费者提供了更加全面、细致的安全保障。

四项养老行业标准2月1日起实施 助力老年人享受更便捷、更安心的服务

民政部近期发布《家庭养老床位服务基本规范》《养老机构文娱服务安全规范》《养老机构委托服务规范》和《老年人探访关爱服务规范》等4项推荐性行业标准，自2025年2月1日起实施。

这些标准涵盖了家庭养老床位的服务机构、服务人员、服务对象、服务内容，养老机构开展文娱服务的基本要求、风险识别、服务防护、评价与改进等多方面内容，旨在通过一系列具体、明确的规范，推动养老服务行业的健康发展，为老年人提供更加优质、贴心的服务。

《民法典婚姻家庭司法解释》2月1日起实施 夫妻财产争议等问题将迎刃而解

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（二）》1月15日对外发布，自2025年2月1日起施行。

司法解释共23条，明确重婚绝对无效的立场，明确以违背公序良俗为目的处分夫妻共同财产的行为无效，回应父母为子女婚后购房出资、夫妻间给予房产等问题……旨在维护公序良俗，平衡保护个人财产权利与婚姻家庭团体利益，护航未成年人健康成长，引导家庭成员敬老爱幼、互相帮助，推动社会公众树立正确的婚恋观。

食用油散装运输强制性国标2月1日起实施 让餐桌用油更安心

市场监管总局（国家标准委）2024年下半年批准发布了强制性国家标准GB 44917-2024《食用植物油散装运输卫生要求》，将于2025年2月1日正式实施。

标准规定食用植物油散装运输容器应采用食品专用容器，应在容器外显著位置明显标识“食用油专用”或“食品专用”字样，容器内外均应干净卫生。运输非食品的容器不应运输食用植物油。用于食用植物油散装运输的集装箱液袋为一次性使用容器，不应重复使用。应确保运输容器不渗漏、不泄漏，食用植物油不受到污染，且便于装卸及运输。

同时根据国家标准，应对食用植物油装油、运输、卸油等环节进行记录。记录内容应完整、真实、有效，以满足质量追溯要求。相关记录保存期限不应少于运输结束后2年。

《公司登记管理实施办法》将于2月10日起施行 “职业闭店人”等难题有望破解

头一天还在正常营业，第二天就突然关门；刚刚储值充卡，一夜之间人去楼空……近年来在教育培训、美容美发、运动健身等领域出现了一些不良商家敛财跑路的情况，但消费者在维权时却往往遇到“职业闭店人”操盘顶包。

针对舆论广泛关注的“职业闭店人”等问题，国家市场监督管理总局制定出台《公司登记管理实施办法》，将于2025年2月10日起正式施行。《实施办法》中对于“职业闭店人”种种不法行为给出了治病“良方”。

如为提升公司登记质量，更好地维护交易安全，规定公司登记机关简化、免收住所或者经营场所使用证明材料的，应当通过部门间数据共享等方式验证核实。

对明显滥用公司法人独立地位和股东有限责任，恶意转移财产、逃避债务和行政处罚等情形，限制办理相关公司登记或者备案，已经办理的予以撤销。

《横琴粤澳深度合作区支持澳门青年就业暂行办法》2月1日起实施 澳门青年横琴就业每月可领4000元补贴

《横琴粤澳深度合作区支持澳门青年就业暂行办法》将于2025年2月1日实施。《办法》规定，符合条件的澳门青年，年龄满18周岁至45周岁的，在合作区就业，可按每人每月4000元人民币的标准申请就业补贴，补贴期限最长不超过36个月；已在合作区就业且符合条件的澳门青年，参加由广东省人力资源社会保障部门公布的备案社会培训评价组织开展的职业技能等级认定，并取得相应证书，可按广东省相关政策文件标准申请配比30%的一次性补贴。

《上海市化妆品生产企业质量安全风险分级管理办法》2月13日起施行 买化妆品更放心

《上海市化妆品生产企业质量安全风险分级管理办法》近期发布，将于2025年2月13日起施行。《办法》规定，市药品监管局按照“风险+信用”分类监管要求，结合企业主体责任落实情况、监管情况和信用风险情况等对化妆品生产企业开展质量安全风险等级划分，制定《上海市化妆品生产企业质量安全风险分级指标》，设置体系合规、信用风险等两个一级指标，一级指标下设若干二、三级指标，根据监管实际可以适时调整。《办法》实施后，化妆品质量更有保障，消费者购物更安心。

除了以上这些惠民新政外，2月还有不少民生福利，如住建部发布涵盖住房公积金服务、垃圾清运工职业技能5个领域的行业标准和规范的公告，自2月1日起实施；广东医保按病种分值付费管理办法2月1日起实施，让看病更便宜等。

关系你我生活，这些2月民生利好，一起期待。（记者王莹、冯文雅）