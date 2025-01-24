新一年，请把健康置顶

小年一过，春节就近在眼前了。回首过去这一年，您离健康生活更近了吗？您有哪些关于健康的收获？健康是人生最宝贵的财富，让我们走近几位健康达人，了解他们关于健康的心得与实践。新的一年，愿我们每人都能做好自身健康的第一责任人。

——编者

天津市和平区劝业场街道静园社区李艇——

看权威科普 收获健康快乐

我一直认为自己是自身健康的第一责任人。

多年来，我会主动获取健康知识，接受健康教育，比如观看中央电视台、天津电视台健康类节目的专家讲座；阅读国家正式出版的中医药健康的书籍；关注官方的媒体宣传；积累养生和保健方面的生活经验。有时，我会刷到一些无法辨别真伪的健康信息，如果需要的话，我会咨询专业医生，从而筛选出正确有用的信息。

另外，社区工作人员也会向我们居民介绍健康养生类的节目和信息，发放一些相关的宣传资料。卫生健康部门、医院、社区卫生服务中心会定期为我们居民进行义诊、健康咨询，开展养生知识讲座，为我们提供专业有用的健康信息。

这些年，我学到的健康知识帮助我养成了健康的生活方式，比如外出用餐要用公筷、警惕传染病；监测体重、血压等健康指标，每天早睡早起；适度运动，定期体检；保持乐观积极的生活态度，面对挑战保持信心。这些健康的卫生习惯和生活方式，让我这些年的健康状况一直保持得很好。

浙江省衢州市常山县王土青——

登山有方，快乐健康

我的运动爱好很多，尤其喜欢登山。从1978年读高中时开始坚持锻炼，到现在，我每周至少登山一次。

2000年的时候，我得了一场大病，当时身高1米73的我，体重不到100斤，血压也很不正常。但我没有被疾病吓倒，在医生的指导和家人的陪伴下，我配合医生治疗，坚持用药、科学饮食、适当锻炼，身体慢慢恢复。如今，25年过去了，我的血压等指标都很正常，体重也稳定在138斤左右，朋友们都夸我气色好，说我“穿衣显瘦、脱衣有肉”。

根据身体的状况，我的登山时间由少变多，登顶海拔越来越高。我还组建了浙江省常山县登山协会，影响和带动了大批市民参与登山运动。有了一批志同道合的朋友一起结伴登山，心情也格外愉悦。

有人担心，登山会不会伤膝盖呢？根据我的经验，我建议，膝盖、膝关节不好的人，要谨慎出行。健康的人登山前要充分热身，登山过程中，切忌用力过猛，特别是下山时，速度不能过快。下山后还要适度放松，注意休息。

除了适度运动，我的健康心得还有三个方面：首先，保持心态平和。无论面对多大的事情，始终保持积极平和的心态。其次，合理饮食。我在社区家庭医生的建议下，平时以吃粗粮和当季食品为主，基本不挑食。最后，不抽烟。为了健康，我没有抽过一支烟，也拒绝接受二手烟，绝大部分时间也不喝酒。

山东省聊城市莘县刘德清——

爱养生更要会养生

在我看来，健康养生不仅是一种生活方式，更是对生命的尊重和珍视。养生能够帮助自己延年益寿，促进家庭和谐，减轻看病负担，可以说益处多多。有了这些认识，我坚持把健康养生付诸实际行动。

平时，我经常看健康养生、中医方面的书籍、报刊，也经常听医院和社区的健康讲座，从中汲取适合自己的养生知识。为了提高学习效果，我还养成了边听边做笔记的习惯，目前已记录8本了。

我身边不少老年人，喜欢看手机上的一些不知道什么来源的视频，听了一些所谓的养生知识，就盲目购买和使用一些产品，有的没有效果，有的还耽误了治疗、吃坏了身体。所以，我想提醒老年朋友们，要看一些经过认证的权威医院和医生做的科普，在网络上不是所有穿白大褂的都是医生。

一路走来，我深深体会到，通过长期学习养生知识，合理制订养生计划，日复一日地坚持锻炼，真正做到合理膳食、适度运动、规律作息和心理平衡，就能提高健康水平和生活质量。

在此，我呼吁大家，爱养生更要会养生，从我做起、从现在做起，人人参与科学健身，只要坚持就能有所收获。

“体重管理年”活动宣传大使、艺术体操运动员黄张嘉洋——

控制体重是场“马拉松”

2024年6月，国家卫生健康委等16个部门联合启动为期3年的“体重管理年”活动。我很荣幸受到国家卫生健康委的邀请，成为“体重管理年”活动宣传大使。“体重管理年”活动口号是“健康体重一起行动”。大家都知道，体重管理和人体健康状况密切相关，控制体重绝非一朝一夕之功，而是一个需要长期坚持的“马拉松”，从每天多走几步路，或少吃一些高热量的食物起步，持之以恒、循序渐进。

作为一名艺术体操运动员，我们的训练和控制体重密切相关，艺术体操要求我们要有很好的柔韧性、协调性、力量感和节奏感，所以体重控制不好会影响到训练或者比赛。以下是我的经验和心得——

在饮食方面，要健康、适量和搭配得当，早餐要吃好、午餐要吃饱、晚餐要吃少。尤其需要强调早餐的重要性，因为它能开启我们一天的生活，为我们提供足够的营养和能量，所以千万不要忽视或不吃早餐。一日三餐，我们也要做到饮食均衡、合理搭配，大家可以根据自己的情况进行合理的调节。

在训练方面，我们先要有一个明确的目标，比如需要减脂、增肌或提高某一项运动技能，然后根据目标制定一些适合自己的训练计划，包括每天的训练时长、训练强度以及训练内容，并持之以恒坚持下去。我想跟大家说，要在训练的过程中学会享受运动带给我们的乐趣，从而爱上运动，进而控制好体重，保持身体健康。

在这里我向大家倡议：让我们一起加入到“体重管理年”的活动中来，积极践行文明健康的生活方式，培养健康的生活习惯，适度的运动，膳食合理，并设置适合自己的体重管理目标，科学有效地进行体重管理，让我们为健康体重一起努力加油。

河北省石家庄市新华区李文英——

治病和防病，不止一字之差

提到养生保健，大家往往是“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”。身边有很多因为快节奏生活压力而忽视健康的人，待身体出现问题住进了医院，才后悔莫及。

我的一位医生朋友曾告诉我“预防大于治疗”。“防病”和“治病”仅一字之差，却会产生截然不同的结果。每年进入秋冬季节，我会特别注意四个方面：一是保暖，尤其护好颈部、手脚、肚脐及关节；二是合理饮食，不盲目进补，少盐、少油、少糖；三是保持良好的心态和充足的睡眠，避免情绪波动。四是坚持每天做力所能及的锻炼，比如快走、跳广场舞等。

另外，在生活中，我会利用散步、聊天、看电视这些闲暇时间，搓搓双耳、揉揉手指、拍拍双腿、转转脚踝；每天早晨醒来，我会用手指进行干梳头，晚上睡觉前泡泡脚……利用这些简单易行的“小动作”促进血液循环，提升新陈代谢。为了防病，我每年还会对身体进行全面的体检。

治病不如防病，防病不如不生病。我现在走得动、吃得香、睡得好，我愿意把我的20字健康生活准则分享给大家——规律生活、合理饮食、科学锻炼、心情舒畅、按时体检，希望每位朋友从现在开始爱自己、爱家人，坚持健康的生活方式。