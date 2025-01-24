刚领完证，新郎紧急救人

据新华社微信公众号报道，近日，浙江杭州一位新郎在领完结婚证回家途中，突然打开车门跑了，留下新娘一脸疑惑。后来得知事情原委，新娘直呼：嫁对人了！

事情要从1月6日说起。当天，杭州萧山公安蜀山派出所巡防队员王灿楠与女友楼佳佳去民政局领证，回程路过老虎洞村停车场附近时，王灿楠透过车身反光镜，看到两名家长正抱着一名小孩，神情焦急。孩子的脑袋无力地耷拉着，身体瘫软。

感觉到情况不太对劲，坐在车上的王灿楠几乎没有多想，立刻下车，一旁的新娘还未反应过来，便见他朝车后跑去。

在询问孩子的父亲和外婆后，王灿楠得知幼童不慎被橘子噎住，只见孩子嘴唇已经发紫，情况紧急。在征得孩子家长同意后，他立刻接过孩子，用海姆立克法进行急救。

王灿楠一边小心地抱稳孩子，一边按压小孩腹部，试图帮助孩子排出异物。经过近5分钟的急救，幼童终于把橘子吐了出来，面色开始转为红润，呼吸逐渐平稳。

120救护车赶到现场后，王灿楠夫妇又协助家属，将孩子送上救护车，然后两人默默离去。事后经了解，因救治及时，小孩并无大碍。

谈起这件事，王灿楠显得十分淡然：“通过后视镜看到有情况，我第一反应就是赶紧救人。我老婆当时都没反应过来，后来才知道我跑过去是干什么，回来后她夸我挺勇敢的。”

因为危急时刻及时伸出援手，平凡的日子被赋予了特殊的意义。网友纷纷为新郎王灿楠点赞，也祝二位新人新婚快乐。网友“一切安好”说：“新郎专业勇敢，为结婚纪念日增添了一抹难忘记忆。”此事也引发了网友对于学习急救技巧的重视，许多网友转发海姆立克急救法的示意图，告诉大家如何施救。