春运大迁徙 这份健康指南请收好！

新华社北京1月23日电（记者侠克）当前处于呼吸道疾病高发期，流感是引起急性呼吸道感染患者就诊的主要疾病。随着春节假期日益临近，人们走亲访友、出门旅行等活动逐渐增多，感染呼吸道传染病的风险相应增加。春运已经拉开帷幕，出行前后要注意什么？出行途中如何预防呼吸道传染病？这份健康指南请收好。

中国疾控中心公布的最新监测数据显示，近期南方省份流感病毒检测阳性率上升趋缓，北方省份流感病毒检测阳性率下降。北京市疾控中心介绍，近期超98%流感病毒检测阳性的病例为甲型H1N1亚型流感病毒感染，该亚型病毒与疫苗的匹配度良好，感染者通常表现为发热以及咳嗽、咽痛等呼吸道症状和全身乏力、肌肉酸痛等全身性症状。此外，新冠病毒、人偏肺病毒、肺炎支原体和鼻病毒等引起的呼吸道传染病处于较低水平 。

北京市疾控中心提示，春节假期出行前，应备好必要的防护用品，例如一次性口罩、免洗手部消毒液、酒精湿巾等。如果带小朋友及老人出行，最好适当备一些应急药品；对于有慢性病的人群，出行前要把常用药品带足。

如果乘坐公共交通，由于空间相对密闭，不利于空气流通，建议乘坐时科学佩戴口罩。在接触门把手、座椅扶手和餐桌等公共区域后，要做好手卫生，避免用手部直接接触口鼻。返回住处后及时用流动水和肥皂洗手。

旅途中，如果出现发热、咽痛、咳嗽、乏力等呼吸道感染症状，要佩戴口罩，做好防风保暖措施，充分休息并密切注意病程变化，必要时及时就医。做好个人防护的同时，与他人保持1米以上距离。咳嗽或打喷嚏时要用纸巾或手绢遮掩口鼻，来不及时可用袖口遮挡，即用衣服袖管的内侧遮掩口鼻，不随地吐痰。使用过的纸巾不要随意乱丢，应放入垃圾桶内。

另外，对于假期有境外旅行计划的人员，应提前关注目的地传染病流行情况，旅行期间做好个人防护。出、入境前进行个人健康申报，并在回国后进行健康监测，出现发热、咳嗽、乏力等症状时及时到医疗机构就诊，并向医生主动告知旅行史。