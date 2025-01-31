多部门：扩大高校学生基本医疗保险参保覆盖面

国家发展改革委近日会同教育部、民政部等部门联合印发《关于进一步提高高校学生医疗保障质量的通知》，明确扩大高校学生基本医疗保险参保覆盖面，巩固提高高校学生医疗保障水平。

通知指出，为高校学生参保创造便利条件。教育部门及各有关高校要为学生参保提供便利，高校后勤服务机构和内设医疗卫生机构配合属地医疗保障部门，建立高校参保经办服务点，做好参保宣传服务，畅通线上参保缴费渠道，为学生参保缴费提供便捷服务。

通知要求，完善高校学生医保待遇政策。在巩固住院待遇水平基础上，可根据经济社会发展水平和医保基金承受能力，巩固提高包括高校学生在内的居民门诊保障水平。高校加强内设医疗卫生机构建设和管理，切实提高内设医疗卫生机构医疗服务水平。应将自愿申请且符合条件的高校内设医疗卫生机构纳入医保定点范围，方便学生就近就医，推动各高校简化报销流程，落实医保直接结算。鼓励有条件的高校适当提高学生医疗保障水平。

国家发展改革委就业司负责人表示，当前我国已经建成了覆盖全民的基本医疗保险制度。按照相关政策要求，高校学生应作为居民的一部分，依法纳入城乡居民基本医保覆盖范围。通知实施后，将通过各类保障资源的集成协同，补齐政策短板，提升高校学生群体的医疗保障供给水平。（记者魏玉坤）