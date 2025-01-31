新春走基层·记者体验360行丨急！时间就是生命——新华社记者除夕跟着医生值守急诊科

除夕，湖南娄底，冷水江市人民医院。下午一点半左右，救护车的鸣笛声打断了暂时的宁静。

担架车急匆匆推进来，与正在这里探访的记者擦身而过。值班医护人员迅速对接：这是一名老年患者，不慎从空中坠落，伤及颅脑、胸腔、胸椎。

不多一会儿，十来名医护人员涌入抢救室。因为是复合伤，急诊科、麻醉科、五官科、普外科、骨科等多个科室需要进行会诊。加大剂量、上呼吸机、准备输血……听着心电监护仪的嘀嘀声和医生护士口中的专业术语，记者悄悄退到抢救室外，远远记录下这忙碌的一幕。

抢救告一段落，趁着急诊科主任苏俊有了暂时的休整时间，记者赶紧与他交谈：

“每年春节都要在这里值班吗？”

“对，所有人都要轮流值班。整个科室一共12名医生、18名护士，春节期间每人保证两天休息。”

“每天都这么忙吗？”

“急诊科突出一个‘急’字，通常病情复杂，因此处理要迅速、反应要快，没有特殊情况我们都要24小时在线、随时待命。”

“随时不知道下一秒会来什么病人。”苏俊补充道。

说话间，又来了一名老年患者，胸口疼痛已有多天。值班医生扶志中问诊过后，连忙让患者量血压、做心电图、抽血化验，护士也急忙跟过来，在登记本上飞速记录。

“这位患者为什么这么紧急？”

“胸痛患者有心肌梗死的风险，心梗发现得越早越好，治疗不及时就容易出现一系列并发症。”扶志中说。

记者了解到，冷水江市人民医院是娄底市首家国家胸痛中心标准版认证单位，为胸痛患者开设“绿色通道”。2024年7月开始，这家医院还牵头启动了“心电一张网”项目，实现县域村室全覆盖，通过“基层操作+上级诊断”的模式，医院和各基层医疗卫生机构、卫生室能实时传输共享心电数据，精准对接信息，及时远程会诊。

“以这样的方式把急救‘前移’，做到院前院内有效衔接，对于提高救治成功率很有帮助。”苏俊告诉记者，“现在就算是村里的胸痛患者，急诊也比过去方便、高效多了。”

没过多久，患者的检测结果出来，排除了心梗风险，大家松了一口气。

换班时间到了，上一班的急诊科医生换下白大褂。已经过了饭点，医生啃起烤肠，垫垫肚子。这是常态，大家已经习惯。

这时，抢救室里又传来好消息：刚才那位坠伤的患者已经转危为安。

苏俊松了口气：“每年过年都会有危重患者。去年大年初二有6台心肌梗死的手术，一直忙到凌晨4点。前年还有一位病人，因为咳血引起心跳呼吸骤停，抢救了6个小时。”

“能抓紧休息一下吗？”记者刚在问苏俊，护士急匆匆跑过来：救护车从附近乡镇上新接了一名患者，正在来医院的路上。苏俊赶忙撇下记者，跟护士进一步了解情况。

对急诊科的他们来说，春节假期仍是继续忙碌的一周。(记者刘祯、董瑞丰)