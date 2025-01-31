虽然饮酒后身体会感到一时的温暖，但这种感觉是短暂而虚假的。酒精会使血管扩张，从而让更多的血液流向体表，使人感到温暖。然而，这种过程实际上加速了身体热量的散失，当血液更多地流向皮肤表面时，会更快把体内热量带到皮肤表层。这意味着虽然表面温度升高，但核心体温反而会下降，增加体内重要器官受寒的风险。（来源：@科学辟谣 中国新闻网微博）