两部门联合发文保障残疾人无障碍“看”电视

记者日前从中国残联获悉，国家广播电视总局办公厅、中国残联办公厅联合印发《关于进一步加强残疾人广电视听公共文化服务工作的通知》，要求优化残疾人广电视听公共文化服务和内容供给，着力推进广电视听无障碍环境建设。

通知指出，要加强无障碍广电视听节目供给，满足残疾人基本收视需求，切实保障残疾人文化权益。按要求制作播出无障碍广电视听节目，提升各类大屏小屏等视听终端的无障碍信息服务水平，鼓励和支持残疾人专题节目的制作播出, 鼓励电视剧、网络视听节目等加配字幕、手语或者口述音轨。鼓励和支持网络视听节目服务机构提供面向残疾人的无障碍公益视听服务。探索将无障碍电影向电视剧、纪录片等领域延伸。

通知强调，要发展智慧广电扶残助残服务，持续优化残疾人广电视听服务。以“智慧广电+公共服务”为方向，搭建智慧广电助残服务平台，加强助残服务平台无障碍建设和改造，为残疾人提供便捷化智慧化综合信息服务。统筹利用好宣传文化部门和残联系统的数字文化资源，更好满足残疾人个性化、差异化文化视听需求。各地广播电视行政部门要联合基层残联、慈善机构，建立残疾人关心关爱和帮扶机制， 完善基层残疾人服务网络，开展扶残助残志愿活动。鼓励各地广电网络服务网点结合设施条件，开设无障碍服务窗口、爱心通道，开展上门服务，为残疾人提供便利。

通知还指出，要开展残疾人文化宣传活动。在“全国助残日”“国际残疾人日”等重要时间节点开展系列广电助残宣传活动，打造品牌栏目，形成品牌效应。鼓励制作播出丰富多样的助残节目、助残公益广告、无障碍环境建设主题公益视听节目等，鼓励各地制作播出反映残疾人自强不息、积极向上的主题影视作品，讲好新时代残疾人奋斗拼搏的故事。（记者高蕾）