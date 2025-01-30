新春走基层丨在奔跑中传递包裹追寻梦想

春节是万家团聚的日子，在上海市的一家快递配送网点，10多名操作员、快递小哥最近放弃休假，坚守岗位，在奔跑中传递包裹，也在奔跑中追寻着属于自己的梦想。

下午1点半，上海市徐汇区田林街道的一处圆通速递配送网点内一派繁忙景象。来自湖南怀化的29岁小伙谢吉海紧盯着快递包裹传送带，将自己所负责的徐家汇区域的快递包裹分拣出来，再扫描装车，动作娴熟有序。

快递服务如今已是很多人的“生活必需品”，“春节假期不打烊”则成为多家快递企业的标配。一头连着全国各地涌来的包裹，一头连着上海的千家万户，快递配送中心是这一链条的关键一环。

1月28日，快递员谢吉海在分拣快递包裹。新华社记者 杨有宗 摄

对于快递行业来说，春节假期往往是个淡季。以这家快递网点为例，平时一天快递派送单量在1.3万件左右，春节假期平均每天仅2000件到3000件。

“我们快递网点主要负责徐家汇街道、湖南街道、天平街道的快递，客户大多是留在上海过年的老年人。”网点负责人王磊说，虽然快递单量不大，但很多都是急用的商品，所以不敢有丝毫耽搁。

今年31岁的姚登焜告诉记者，平时自己一般一天都会配送300件到400件快递包裹，春节假期每天在100件左右。“快递包裹数量下来了，但是服务质量要更好。”姚登焜说。

记者跟随姚登焜来到徐家汇区域一处建于20世纪90年代的小区，在跟客户打电话确认后，姚登焜将两箱海南发来的热带水果搬到5楼的一处住户家门口，累得气喘吁吁。

“春节里，大家都更加急切地盼着收到网购的年货和礼物，我们早一点把包裹送到客户手中，他们就能早一点开心。”姚登焜说。

小小的快递包裹承载着很多人的大梦想。“平时送一单快递收入一块三，假期送一单收入能有三块多。”今年26岁的快递员张恩强告诉记者，他想趁着假期多赚点钱，“多积累一些，将来自己也能承包一个快递网点，自己当老板。”

岁月流转，快递行业在高速发展的同时也记录着时代的变迁。国家邮政局数据显示，2024年我国快递业务量达到1745亿件、快递业务收入1.4万亿元，同比分别增长21%、13%，“物畅其流”愿景进一步实现。

今年47岁的快递员李福运告诉记者，他已经做快递配送近10年。“自动化分拣设备、智能快递柜、无人机送货，这些以前想都想不到的设备如今也都用上了。”李福运说，随着设备越来越先进，管理越来越完善，“相信自己的收入会越来越高，工作条件也会越来越好。”

“准备到2月底再调休，到时再和家人好好团聚。”春节里加班加点的李福运说。（记者杨有宗）