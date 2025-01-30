新春养生局之一丨每逢佳节胖三斤 如何在春节期间管理好身材

俗话说，每逢佳节胖三斤

面对美食诱惑与节日氛围的双重夹击

如何在享受节日的同时保持身材

成为不少人心中的小困扰

如何预防春节“幸福肥”？

想吃得好还不长肉，首先要找到原因，再有针对性做好调整，就可以实现。

每逢佳节胖三斤，主要原因有三，一是过节期间餐桌上佳肴丰盛，加之连续作战，聚会聊天比较多，运动比较少，作息也变得不规律，体重自然会蹭蹭上涨。所以，掌握以下几个诀窍，就能在享受美食的同时，保持身材的轻盈与健康。

一是选对食物。优先考虑富含纤维的蔬菜、瘦肉及鱼类，这些食物既能满足味蕾，又不易导致体重增加。同时，主食尽量选择全谷物或杂粮制品，它们富含的营养成分远超精制白米面，且有助于提升饱腹感。

二是进食顺序。先以汤品或蔬菜为主，能有效占据胃部空间，减少后续高热量食物的摄入量。或者餐前适量饮水，有助于控制食量，保持身体水分平衡。

三是抽空运动。尽量抽出时间进行适量运动，如散步、瑜伽等，以促进身体新陈代谢，消耗多余热量。

实在不行，也可以采取饥一顿饱一顿的策略，即今天吃撑了，那就明天休息休息，多喝水多睡觉，清淡饮食，恢复正常代谢，也能控制体重。

这些减肥误区，会让你越减越肥？

作为临床营养师，看到很多人在减肥路上误入歧途，结果适得其反，体重非但不减，反而节节攀升。所以强烈给这些减肥的朋友提提建议，在减肥过程中，务必避开以下误区，遵循科学原则，制定个性化的健康减肥计划，才能真正减肥成功。

盲目节食是大忌。为了迅速瘦身，很多人选择极端节食，而导致身体新陈代谢减缓，一旦恢复正常饮食，体重极易反弹。正确的做法应是均衡饮食，适量减少热量摄入，同时保证蛋白质、维生素和矿物质的充足供应。

单一运动模式不可取。长期进行同一种运动，身体会逐渐适应，燃脂效率会降低。建议多样化运动，结合有氧和无氧训练，以持续挑战身体，提高燃脂效率。

熬夜减肥却更胖。睡眠不足可以导致新陈代谢减慢、胰岛素分泌减少、运动量减少等，会影响激素平衡，增加饥饿感，导致食欲大增，减肥计划同样难以成功。因此，保证每晚7-9小时的优质睡眠，对减肥至关重要。

快速减肥产品/方法勿轻信。减肥是一场持久战，需要耐心和科学的态度，不能轻信快速减肥产品或方法。这些往往缺乏科学依据，甚至可能损害身体健康。

所以，定时定量进餐，保持规律的作息时间、均衡的饮食和适量的运动至关重要。

受访专家：北京大学人民医院临床营养科 蔡晶晶

作者：北京大学人民医院宣传中心 钟艳宇

来源：北京大学人民医院

编辑：张玉薇 王静颐 丁赫

新华社摄影部邢广利工作室出品