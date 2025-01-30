边检民警“24小时”守护春节餐桌“新鲜度”

雪后的辽宁省大连市辽渔深水码头，多了一份水墨画般的静谧。刺骨的海风把于璐的脸颊吹得通红，她和几名边检民警站在刚刚靠泊的“特里亚”轮船体的一侧，准备执行检查任务。

辽渔深水码头是东北地区最大的散装冻鱼集散码头。帝王蟹、鳕鱼、北极甜虾……春节前后，海产品进口数量增加，让这里格外繁忙。

“你好，麻烦帮忙把梯子放下。”这是大连出入境边防检查站综合执勤二队副队长于璐连续第四年在岗位上度过除夕。她告诉记者，这艘俄罗斯籍的“特里亚”轮运载着约4100吨的进口海产品。

这几天东北地区气温骤降，尽管戴着手套，双手也会冻得有些“发麻”。船舱内部空间狭小，于璐和队员们侧身前行，不时用手电照亮可能藏匿违禁物品的角落，不一会儿，他们额头上已有了汗珠。人证对照、手续查验、船体检查……中国边检民警们高效且细致的工作让俄罗斯籍船长马克斯竖起了大拇指。

“咱们这个码头多数进口的是海产品，对时间要求高，压缩通关时间可以帮助企业降本增效。”于璐说，去年，大连出入境边防检查站优化检查流程，对评估通过的船舶，采取网上预报预检、24小时随到随检，提前到码头等待船舶进行接船，“让船舶到港‘零等待’，装卸作业‘零延时’”。

检查结束时，于璐和民警们为外籍船员送上了春联、中国结、红灯笼，红彤彤的颜色给这些常年往来于世界各地的外轮，增添了不少喜庆的气氛。

天色逐渐暗了下来，码头亮起暖黄色的灯光。装卸、搬运、装车……码头上，工人师傅们有条不紊地作业着。“说不定你明天就会在市场上看到这艘船运来的海产品。”于璐笑着对记者说。

回到大连出入境边防检查站综合执勤二队办证大厅，于璐和民警们简单休整后，开始在电脑前整理出入境船舶通关数据等。“我们一会儿吃饺子，一起过年。”于璐说，吃过饺子，他们还要去码头进行巡查。（记者郭翔）