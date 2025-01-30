专家科普春节如何做好“用眼健康”？

春节是中华民族的传统节日，同时也是眼健康面临重大挑战的时段，在长假期间，一些眼科慢性疾病，像不可逆致盲性慢性眼病青光眼、眼底病等往往呈现高发和反复的态势。近日，记者专访眼科专家、复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任孙兴怀，他为大众科普春节期间应该如何有效保护眼健康。

孙兴怀介绍，如今看手机、抢红包、打麻将、看电视剧等已构成了大多数人春节的生活模式。他提醒，为了“用眼健康”，大家一定要控制电子产品的使用时间，观看电子屏幕要适时休息，建议看屏幕20分钟后，抬头远眺20英尺(5米)外20秒以上，即“20—20—20”口诀；其次春节期间大家作息通常不规律，充足的睡眠有助于减轻眼睛疲劳；另外，在做好保暖的情况下，最好可以做到每天进行户外活动。

孙兴怀表示，合家欢乐、辞旧迎新的时刻总有美食与美酒相伴，合理健康饮食也很重要，重视营养均衡对于眼健康的作用。需要注意的是，中老年朋友们多发的眼科慢性疾病在这个时段容易出现高发和反复。如青光眼、眼底出血等致盲性疾病尤其要注意日常护理；上班族容易多发视疲劳和干眼等，症状加剧时可适当使用人工泪液类滴眼液产品；小朋友们容易多发眼外伤和屈光不正加剧等，应注意户外玩耍安全和用眼时间。

作为国内知名的青光眼方向医学专家，孙兴怀建议青光眼患者在春节假期一定要保持心态平和，情绪愉悦，学会控制自身情绪，避免过于激动；其次应注意健康饮食、科学作息，最好戒烟酒、浓茶、咖啡、辣椒等刺激性食物，保持睡眠充足；还可以做一些散步、太极等适当的运动，增强体质、放松身心。如果出现术眼胀痛、头痛、分泌物多、恶心、呕吐伴视力障碍时，要及时就诊，以免延误治疗。

同时，眼压也是评估青光眼临床治疗效果的指标之一，所以眼压监测对于青光眼的有效管理不可或缺。春节假期期间，患者一定不要忘记规律的用药，并按时追踪眼压的波动和变化，尽量保持假日期间眼压的稳定。(李秋莹 周孙榆)