草莓要多用农药才能增产增收，是最“脏”的水果？丨中新真探

中新网1月27日电 草莓种植过程中确实需要合理使用农药来预防病虫害，但这并不意味着草莓农药残留超标或有害。我国对农药的使用有严格的法律规定，包括农药种类、使用量和安全间隔期。合规种植的草莓在采摘前经过安全间隔期，残留量通常远低于国家标准。多项检测表明，大部分市场上的草莓农残均符合安全标准。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)