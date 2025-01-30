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草莓要多用农药才能增产增收，是最“脏”的水果？丨中新真探

2025年01月30日09:41 来源：中国新闻网

　　中新网1月27日电 草莓种植过程中确实需要合理使用农药来预防病虫害，但这并不意味着草莓农药残留超标或有害。我国对农药的使用有严格的法律规定，包括农药种类、使用量和安全间隔期。合规种植的草莓在采摘前经过安全间隔期，残留量通常远低于国家标准。多项检测表明，大部分市场上的草莓农残均符合安全标准。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：王仁宏、申佳平)




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