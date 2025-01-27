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健康“医”点通

长途久坐如何缓解腰腿不适？

陈子源

2025年01月27日15:04 来源：人民网

随着春节的临近，你是不是已经踏上了回家的旅途？路途漫漫，长时间维持一个姿势往往会引起腰痛、腿麻等不适。如何缓解腰腿不适等症状？人民网邀请了华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科副主任医师黄玮为大家带来动作示范。

(责编：王连香、章斐然)




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