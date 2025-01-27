引发晒伤的“元凶”为RNA而非DNA受损

多年来，教科书和皮肤科医生一直告诉人们，晒伤主要与DNA损伤有关。然而，发表在《分子细胞》杂志上的一项新研究表明，实际上，是RNA损伤引发了晒伤时的急性炎症反应。

来自丹麦哥本哈根大学和新加坡南洋理工大学的研究团队重点关注了一种名为ZAKα的蛋白质。这种蛋白质作为细胞应激传感器，能够检测紫外线辐射对信使RNA（mRNA）的破坏，记录RNA损伤，传导炎症信号，并聚集免疫细胞，从而引起皮肤炎症。

研究团队发现，细胞在暴露于紫外线后首先响应的是RNA损伤，而这正是触发细胞死亡和皮肤炎症的原因。当ZAK基因被去除后，这些反应也随之消失。为此他们培育了一种缺乏ZAK基因的基因编辑小鼠。与正常小鼠相比，这些小鼠在暴露于紫外线后的头几个小时里，皮肤炎症显著减轻。这意味着ZAK在皮肤对紫外线诱导损伤的响应中发挥着关键作用。

团队还在实验室条件下检查了人类皮肤细胞。他们发现，紫外线暴露后，细胞通过ZAKα激活了两种截然不同的死亡途径：受控细胞死亡和炎症性细胞死亡。阻断ZAKα活性可以保护细胞免受这两种形式的死亡，而阻断DNA损伤反应对细胞即时存活的影响微乎其微。

这一发现颠覆了人们的认知，而了解皮肤在细胞层面如何应对紫外线损伤，将为某些慢性皮肤病的创新治疗打开大门。