北京市场总消费今年力争增5%

记者昨天从北京市商务工作会上获悉，本市今年商务工作主要预期目标包括：市场总消费力争增长5%，其中社会消费品零售总额增长5%。批发零售业商品销售额增长5%。餐饮业营业额增长5%。货物进出口规模保持稳定，“双自主”企业出口占比进一步提高。服务进出口总额增长5%左右。实际利用外资力争实现130亿美元。

据市商务局党组书记、局长朴学东介绍，今年将出台新一轮国际消费中心城市建设实施方案。推进国际消费中心城市建设立法。出台深化改革扩大消费综合性文件。推动家政企业对接入驻100个社区。加力扩围实施消费品以旧换新政策。修订完善电子商务支持政策。争创零售业创新提升试点城市。

对标国际丰富高端消费供给。制定实施支持商圈、商街、商场品质提升政策，完成中关村等12个传统商圈改造升级，新开商业面积100万平方米。部门联动推进商文旅体广电高质量融合发展，创新多业态融合消费场景。加快美食之都建设，累计培育30条以上“深夜食堂”特色餐饮街区。

打造城市消费特色名片。大力发展首发经济，吸引更多的首发、首秀、首展、首演、首赛活动。促进美妆、服装服饰等时尚消费，办好北京时装周。鼓励北京老字号创新聚集发展。进一步打响“京彩四季”北京城市消费活动主题品牌。

持续扩大制度型开放。谋划制定服务业扩大开放综合示范区3.0方案，优化完善投资等九大制度体系。制定支持北京自贸试验区产业链集成创新的政策文件。加快推动2.0方案扩面增效和剩余任务落地见效。推动开放型经济平台高质量发展。滚动出台自贸试验区数据出境负面清单，塑造更有辨识度的北京自贸品牌。推动天竺综保区拓展“保税+”业态，大兴机场综保区建立药品通关抽样一体化机制，中关村综保区完善智慧监管模式，亦庄综合保税区如期验收。开展重点园区（组团）发展提升专项行动评价。推动服贸会提质升级。围绕提升服贸会国际化、专业化、市场化水平，实施展览展示专业性、交易功能、市场化水平等7大提升行动。高水平筹办2025年服贸会，自本届起于每年9月在首钢园集中举办。深化京津冀高水平协同开放。巩固京津冀自贸试验区联席会议机制，推出三地自贸试验区深层次联动发展新举措。

着力稳定货物贸易。探索本市先行先试措施，促进内外贸一体化发展。优化新一轮国际化经营能力提升等外经贸支持政策，引导外贸企业发展中间品贸易。制定促进跨境电商高质量发展若干措施，深化跨境电商进口医药产品试点。

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2024年北京实现社零总额1.4万亿元

本报讯（记者李佳）市商务局局长朴学东昨天在会上透露，北京市去年实现总消费增长2.0%，服务消费增长6.5%，社零总额达1.4万亿元，网上零售额占比超4成。货物进出口达3.6万亿元，高新技术产品出口增长17.7%。服务进出口规模稳居全国前列。新设外资企业数量增长16.4%。对外直接投资额增长3.8%。

朴学东介绍，2024年“两区”建设超额完成示范区2.0方案年度任务目标。首发即用自贸试验区数据出境负面清单；首批开展增值电信、医疗等领域扩大开放试点。对接国际高标准推进制度型开放任务基本完成。随着2024年服贸会高质量举办，国际化率、世界500强和行业龙头企业占比均超上届，达成各类成果近千项。国际消费中心城市建设实现新提升，统筹5个清单,高质量完成163项年度任务。出台商业步行街、餐饮、家政等15项政策，开启“双城”消费节等17项主题活动，落地副中心万象汇等26个地标项目。联动开展京津冀消费季。

商品消费新结构不断优化。出台加力支持家电、汽车、电动自行车以旧换新补贴政策，实现销售额超346亿元。出台促进直播电商高质量发展若干措施，认定13家“北京市特色直播电商基地”，累计落地跨境电商体验店10家。城市消费新场景持续拓展。印发国际消费体验区建设方案，完成西直门等15个商圈改造升级。出台多元消费融合发展行动方案，集成推介7大场景百余项标志案例。出台首店首发征集指南，举办全球首发节。出台打造国际美食之都行动方案，举办国际美食荟系列活动。打造“京彩四季”北京城市消费活动主题品牌，引导开展3000余项促消费活动。

民生保障体系更加完善。建设一刻钟便民生活圈333个。修订完善物流基地和农产品批发市场建设“6+4”工作机制。圆满完成10余个重要会议重大活动的服务保障工作。生活必需品市场供应稳定运行。商务营商环境更加便利。建立贸易监管便利化工作联席会议机制，实施提升贸易便利化水平措施32条。北京“单一窗口”首次实现与“京贸兴”系统联动。