国家卫健委：呼吸道传染病 流行情况已下降

昨日，国家卫生健康委举行新闻发布会，相关专家针对春节期间的饮食、运动、健康防护等内容进行了全面提示。国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，当前，全国范围内呼吸道传染病流行情况已经下降，流感样病例占比有所下降，肺炎支原体等阳性率持续下降，新冠病毒等其他呼吸道疾病继续处于低流行水平。据气象部门预报，近期，我国将有大范围雨雪和寒潮天气，气温变化剧烈，要注意增添衣物，预防感冒和心脑血管疾病的发生。

流感季何时结束？

呼吸道病原体活动强度已降低

当前流感等呼吸道传染病增速已经趋缓，最新监测结果如何？这一季的流感季大概何时结束？中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，从2025年第三周的监测数据看，全国南北方省份哨点医院中流感样病例的占比，即流感病例占整个门急诊病例就诊总数的比例较上一周有所下降。流感病毒和肺炎支原体等检测阳性率持续下降。新型冠状病毒等其他呼吸道病原体也处于低流行水平。总体来看，全国范围内流感等呼吸道病原体活动强度已经降低，呼吸道传染病疫情水平已经下降到一定程度，目前没有发现未知病原体导致的新发传染病。

陈操说，根据既往监测的结果来看，我国流感冬春季的流行期大多是在每年的11月到次年2月或3月，目前仍旧处于季节性流行期。疾控部门将继续密切监测，及时发布监测结果。

春节如何吃得健康？

三餐规律不能暴饮暴食

新春佳节即将到来，聚会聚餐、外出游玩较多，如何吃得健康、吃得安全？国家食品安全风险评估中心副主任刘兆平提醒，首先要三餐规律，特别是不能暴饮暴食。其次，荤素要搭配，饮食多样化，尽可能保证每天能够摄入足量的蔬菜和水果。饮酒要节制，特别提醒如果服用了抗生素一定不要饮酒。食物要卫生，做饭时保证生熟分开，避免交叉污染。有的家庭会在酒店订购一些年夜饭套餐在家吃，收货时要仔细检查，确保外包装上的封签完好无损，同时套餐里面每一个菜的包装是密闭的、完整的。

年货如何挑选？

关注食品标签三个方面

新年即将到来，人们都在忙着采购年货，如何查看食品标签挑选食物？

刘兆平表示，一是读懂食品名称和配料表，了解食品的本质。这两个信息可以用于辨认这个食品的主要原料。在配料表上排在第一位的就是添加最多的成分，随后依次递减。

二是要看准保质期和贮存条件，保证安全食用。保质期是保持食品品质的期限，最好是在此之前食用，前提是食品要存放在符合标识条件的环境中，如果贮存不当，保质期就会缩短。

三是要读懂营养成分表，保证营养健康。营养成分表中至少列出了能量、碳水化合物、脂肪、蛋白质和钠这五个核心的营养成分以及它们的含量，还有它们占营养素参考值的百分比，这些信息可以帮助消费者了解食品的营养特性，选择符合自身需求和健康状况的食品。比如血压高的消费者可以关注钠的含量，控制体重的消费者可以关注能量。

户外活动有哪些注意事项？

避免“滑野雪”“爬野山”

春节假期，不少人会选择开展一些户外活动，如登山、滑雪、滑冰等，如何做好安全防护？北京大学第三医院主任医师王健全表示，滑雪和登山是近年来比较热门的户外活动，要选择正规的区域进行活动，避免“滑野雪”“爬野山”。在独自行动时要注意保证通讯的通畅，确保随时可以和家人朋友、工作人员或者医务人员联系。

王健全表示，户外运动要做好安全防护，要确保穿戴合适的装备。滑雪时，戴好头盔、护目镜、护膝、护肘，登山时，准备好登山靴、登山杖等。同时，要学习正确的运动知识。此外，要根据自己的运动水平选择合适的场地。出发前一定要提前了解当地的气候情况。不要在疲劳或者患病的时候运动，不要饮酒过量的时候运动。