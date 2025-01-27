消费市场年味浓人气旺（锐财经）

国务院新闻办日前召开新闻发布会，商务部、文化和旅游部、国家体育总局有关负责人围绕保障春节市场供应、满足群众消费需求等话题回应关切。

2024年消费亮点纷呈

“刚刚过去的2024年，商务部以‘消费促进年’为主线，多措并举推动消费持续扩大。”商务部副部长盛秋平说。

——以旧换新成效显著。2024年，全国汽车以旧换新超过680万辆，八大类家电以旧换新产品销售超6276万台，家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件，电动自行车以旧换新超138万辆，合计带动相关产品的销售额超1.3万亿元，拉升了全年社会消费品零售总额增速1个百分点。

——服务消费扩容升级。2024年，服务零售额同比增长6.2%，人均服务性消费支出占消费支出的比重达46.1%，比上年提高了0.9个百分点。全国营业性演出场次增长10.9%，票房收入增长15.4%。

——新型消费不断壮大。2024年，全国网上零售额增长7.4%，其中，实物网零占比达到26.8%。据商务大数据监测，农产品网零增长15.8%。持续推动绿色消费，深入开展新能源汽车、绿色智能家电下乡，2024年，新能源乘用车零售量首次突破1000万辆，增长40.7%。限额以上单位家电零售额突破了1万亿元，创历史新高，以旧换新八大类家电中，一级能效占比90%以上。

节前生活必需品供应充足

“据商务大数据监测，节前全国生活必需品市场供应充足、价格总体平稳。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，1月中旬，全国200家大型农产品批发市场粮食、食用油、猪肉、鸡蛋、蔬菜等库存比2024年底不同幅度增加。1月23日，鸡蛋、牛肉的平均批发价格比月初分别下降1.5%和1.1%，粮食、食用油、猪肉、羊肉与月初基本持平。

李刚表示，节日期间，各级商务部门将加强应急值守，密切关注市场形势，持续做好生活必需品保供工作。

强化货源组织，指导各地组织商贸流通企业拓宽货源渠道，加强产销衔接，增加库存备货数量，提高补货上架的频率，保障市场循环畅通。北京在新发地农产品市场启动“第三届年货节”，进一步拓宽供销渠道；上海用好平价菜专柜机制，丰富节日期间市场供应。

做好储备调节，持续加大生活必需品保供力度，积极发挥储备吞吐调节的作用，指导各地统筹肉菜储备投放，增加节日市场供应。山东青岛在市区121个投放点投放政府肉菜储备1.7万吨；新疆乌鲁木齐、宁夏银川等地有序投放平价蔬菜，增加市场供应。

保障便民服务，引导商贸流通企业节日期间正常营业，鼓励重点商超适当延长营业时间。四川协调电商平台增加骑手保障春节期间配送，指导100家重点大型连锁超市春节期间每日正常营业；湖北推动农批农贸市场、商超电商、外卖快递企业“能开尽开”。

新春消费形式多样

“近期消费市场年味浓、人气足、消费旺。”李刚介绍，目前，陆续启动了老字号嘉年华、网上年货节等活动，指导各地围绕百姓采购年货、探亲访友，扩大优质商品和服务供给，满足群众节日消费需求。

商品消费亮点多。年货市场供需两旺，各大商超举办了丰富多彩的年货促销活动，特色食品、年俗商品、应季服饰、鲜花等商品受到青睐。以旧换新政策加力扩围，手机、可穿戴设备、绿色智能家电等商品热销。

餐饮消费活力足。年夜饭预订火热，老字号传统美食、地方特色名菜成为餐饮消费热点，北京、上海、四川等地部分热门餐厅年夜饭“一桌难求”“一厢难求”，一些餐饮平台年夜饭订单量同比增长一倍以上。

服务消费需求旺。冰雪游、避寒游、文博游广受欢迎，逛灯会庙会、赏民俗表演成为热门选择。黑龙江哈尔滨冰雪旅游热度依旧，旅游订单量同比增长超三成。得物APP有关负责人向记者介绍，在得物APP平台上，“滑雪”这一关键词的搜索热度环比暴涨90%以上，包括滑雪服、滑雪鞋、头盔、眼镜、护具、手套等在内的滑雪装备销售大幅增长。

1月7日农历腊八节，“2025全国网上年货节”正式启动，据商务大数据统计，活动开展至今，各地围绕春节餐饮购物、文娱旅游等消费热点，组织配套活动已经超过400场，网络零售额超过7000亿元。

“我们将会同文旅、体育等部门，推出形式多样的新春消费活动，营造红红火火的过年氛围。”李刚表示。