便利居民生活，呵护“一老一小”（民生一线）

社区的孩子们在编织中国结。

人民网记者 周颂雪摄

火红的灯笼挂起来，火热的秧歌扭起来。临近春节，在辽宁沈阳市大东区长安街道长安小区，处处欢腾着过年的喜庆氛围。阳光洒在整修一新的红色居民楼上，小区内齿轮造型的雕塑诉说着久远的工业记忆，一块电子屏幕展示着小区由“旧”到“新”的蝶变。

1月23日上午，习近平总书记来到经过集中改造的长安小区。习近平总书记指出，城市更新要因地制宜，同社区建设结合起来，一切着眼于便民、利民、安民，特别要更好地关心呵护“一老一小”。

长安小区建成已有30多年，随着时间的推移，小区设施日渐老旧，服务保障也存在短板，已经不能满足居民的生活需求。

改造更新成为百姓的期盼。2023年，大东区对长安小区实施整体改造，在充分尊重群众意愿的前提下，因地制宜保留历史风貌，补齐设施和服务短板，居民生活更加便利，“一老一小”得到更多关心呵护。

大东区是沈阳主要的工业区之一，长安小区居民很多是工厂职工。改造保留了小区原始的工业风貌。

“小区内废弃的锅炉房没有一拆了之，而是改造成了党群服务中心等活动空间。旧烟囱也按居民意愿予以保留，在外观上进行修缮，留住工业城市的历史记忆，还成了网红打卡地。”长安小区首批住户王福山说。

党群服务中心位于小区中央，高耸的烟囱装饰银色金属灯带，成了长安社区地标性建筑。“如何利用好这片工业遗存，造福社区百姓是此次改造的重中之重。”长安社区党委书记曹雪说，在建筑设计、景观设计以及室内设计部分，保持原始建筑及小区环境的传统风貌。废弃锅炉房经过翻修，建成为面积约3000平方米的综合设施。

综合设施融合了党群服务中心、多功能厅、阅览室、书法室、养老服务站、儿童游戏区、长者食堂等多个功能区，可以满足群众多方面需求。

长安小区有13栋居民楼、1098户，其中60岁以上老年人有968人。老年人的需求得到了特别关注。

农历腊月二十五，寒气凛人。走进郎素兰老人家，暖流扑面。郎素兰今年82岁，四世同堂，怀中乖巧的曾外孙不时呢喃撒娇。

“这两年变化特别大，小区更整洁、家里更暖和了。社区对我们老年人特别关照，前些日子还给我理了发。”郎素兰说，“社区还有老年人食堂，很方便。”

“食堂面积80平方米，设置餐位40个，提供午、晚餐。90岁以上老年人免费就餐，目前日均就餐量可达百余人次。”曹雪说。

“每顿饭只花十来块钱，四菜一汤，两荤两素，汤还随便喝，挺好挺方便。”郎素兰说，“我们老年人都愿意去食堂吃饭。”

为了更好地服务老年人，长安社区推出了品质养老“三清单”——“需求清单、资源清单、服务清单”，通过入户走访老年人实际需求，对接服务资源，提供专业服务的工作模式，提供包括助餐、助浴、助行以及生活护理、康复训练等25项无偿、低偿的专业化服务。

党群服务中心建成后，老年人文体活动有了场地保障。

春节将至，在党群服务中心二楼，社区老年合唱团团长、82岁的钱为民正带领24名合唱团成员抓紧排练。“今年‘社区春晚’，我们的合唱节目是《母亲是中华》。”

说起社区文艺队，钱为民打开了话匣子，“每个队都有20多人，合唱团人最多，有50人左右。社区还给配备了乐器、谱架和饮水机等。现在搬进了‘新家’，夏不热、冬不冷。你看，这脚下就是地暖。”

社区不仅关注“一老”，也在呵护“一小”。

近年来，大东区实施社区幸福教育课堂服务，采取“社区统筹、居民点单、多元送课”方式开展送课进社区活动，全区126个社区都建立了幸福教育课堂。课堂以“一老一小”为主要服务群体，开发兴趣类、社会实践类公共服务课程和个性化课程35门。

“社区经常会组织一些活动，比如书法、绘画、剪纸，丰富多彩，我经常带着孩子参加。”居民孙佳宝说。

老旧小区改造，形成长效化运营是关键。为了保证小区有序良性运转维护，长安社区积极推行“等级物业”全覆盖，成立业委会，定期组织召开由社区居委会、物业企业、业主委员会、居民代表参加的沟通会。物业收费以保障性为标准，其余部分可由地面停车位费、充电桩费用等补充。

“现在楼梯装了扶手，外墙做了保温，管网重新铺设。原来‘满天飞’的电线不见了。小区内有花有草，物业收费也不高。”居民孙立说。

长安社区引入第三方运营长者食堂、城市书屋、四点半学堂等。社区便民商铺精准帮扶、解决生活困难居民的就业问题，保障他们的基本生活需求。

为民服务解难题，打通城市治理“最后一公里”。在党群服务中心，醒目的位置展示着“15分钟便民生活圈”，周边商超、餐饮店、快递点、药店等信息应有尽有。“我们还把社区党组织负责人、网格员的联系方式公布在公示板上，一目了然。”曹雪说。

多喜乐，长安宁。夜幕降临，闪亮的旧烟囱映照老小区的新日子。老老少少欢笑着、忙碌着，准备迎接又一个新春的到来。

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 11 版）