为“两头忙”老人解难题（纵横）

随着我国居民人均寿命的不断增加，很多低龄老人在退休后既要照顾自己的高龄父母，又要帮着看护尚未入托的孙辈。面对这种情况，有专家提出，应加大政策扶持力度，提升社区养老和机构养老的比例，同时加强居家设施的适老化改造。

上有“老老人”，下有“小小孩”，“两头忙”让很多低龄老人疲于应对。这样的现象在各地都比较普遍，也带来了诸多问题。

长期的照护工作，给低龄老人的身心健康带来一定负担。“两头忙”，两头都要付出心力。一方面，高龄老人中，有相当一部分缺乏自理能力，需要全天候照护；另一方面，随着生活节奏加快，中年人工作压力加大，很难兼顾工作和家庭，低龄老人不得不帮子女照看小孩。

如果想要借助市场化力量，也有不容忽视的经济负担。在不少地方，雇请保姆和育儿嫂费用较高。有报道显示，有的老人因自己身体不便或生活在外地，为了同时照护年迈的母亲和刚出生的孙女，每月光是请人就要支出上万元。

面对这些问题，亟须加大政策扶持力度。应提升社区养老和机构养老的比例，为高龄老人提供更多养老服务，减轻低龄老人的照护负担。同时，还应加强居家设施的适老化改造，方便老年人居家生活。

此外，还应拓宽3岁以下幼儿的入托渠道，实现托育服务的普惠化。目前，全国多地正在推进相关服务设施的建设。以北京市为例，首家托育综合服务中心已经正式建成开放，助力破解幼儿托育难题。这一举措有助于减轻低龄老人以及整个家庭的负担，让老人们能够有更多时间和精力照顾自己。

为“两头忙”老人解难题，需要政府、社会和家庭共同努力。提升社区和机构养老服务质量和可及性，让老人和幼儿都得到更加周到和专业的照护，只有这样，才能实现老有所养、幼有所育，更好构建一个和谐、幸福的社会大家庭。

（摘编自《河南日报》）

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 05 版）