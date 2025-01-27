春节将至，许多地方的医保部门发布暖心提示：“过节去外地，有医疗需求的基本医保参保人别忘记提前办理备案。”异地就医更加顺畅，实现联网直接结算，减少个人垫支和报销跑腿……不少群众对这样的贴心服务纷纷点赞。

无论退休回原籍养老或赴异地为儿女带娃的老人，还是一段时间在外地工作的职场人、去外省旅行的游客，乃至到医疗资源更充足地区接受诊疗的患者，办好异地就医备案、享受医保直接结算服务，已经成了生活中的重要需求。

我国跨省流动人口数量大，异地就医需求不容忽视，各地政策待遇不尽相同，异地就医直接结算存在不少困难障碍需要解决和突破。民之所盼，政之所向。党中央高度重视此项工作，《政府工作报告》连续9年对跨省异地就医直接结算作出安排部署。医保部门以信息化为抓手，以优化服务为导向，持续推进跨省异地就医相关工作，取得了积极成效。数据显示，2024年，全国跨省异地就医直接结算运行基本平稳，惠及参保群众2.38亿人次，减少资金垫付1947.25亿元，较2023年分别增长了84.70%、26.71%，人民群众异地就医的获得感、幸福感、安全感显著提升。

跨省联网定点医药机构覆盖范围不断扩大。2017年1月17日，全国首例通过国家异地就医结算平台即时结算在海南省实现。但受当时条件所限，能够完成异地就医直接结算的定点医药机构还十分有限，有的县市甚至仅有一家。近年来，全国跨省异地就医管理子系统升级上线，截至2024年12月底，全国跨省联网定点医药机构达64.40万家，较2023年底增长16.99%，极大促进了群众异地就医结算的便捷性。

跨省就医经办服务持续优化。让信息多跑路，群众少跑腿。各地医保部门提升经办服务水平，异地就医备案服务不断规范，备案办理时效不断提高。目前，国家医保服务平台APP异地备案和线上查询等功能不断完善，支持异地联网医药机构、医保服务热线、个人报销费用等信息线上查询。

门诊慢特病跨省直接结算病种扩围。由于各地政策差异较大，门诊慢特病跨省直接结算一直是难点。去年底，按照国家医保局的统一部署，跨省直接结算门诊慢特病由5种增加至10种，12月当月新增5种门诊慢特病跨省直接结算2.03万人次，受益人群进一步扩大。

当前，随着我国优质医疗资源不断下沉，不少地方已实现“小病不出村、大病不出县”的目标。但随着经济社会发展，人民群众对健康服务的需求层次进一步提升，不再满足“病有所医”，而是更盼“病有良医”。因此在一定时间内，除了异地安置、人口流动对异地就医的刚性需求外，到优质医疗资源聚集的省份寻求更好治疗的需求还会进一步释放。推进优质医疗服务资源全国共享，助力推进医疗服务市场高水平统一，是未来较长时期的主要课题。

期待各地各部门进一步强化相关政策与服务，打通异地就医的难点堵点，写好异地就医的“民生答卷”，进一步增强群众异地就医获得感。

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 16 版）