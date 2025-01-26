透过眼睛看心血管疾病

眼睛是医生可以不依赖于侵入性手术就能看到血管、神经和连接组织的活体器官，这就是为什么眼科医生通常会首先发现高血压、高胆固醇、中风等健康问题的原因。

眼中风是心脑血管疾病的预警标志

武汉大学人民医院副院长、眼耳鼻喉医院院长肖璇做客“人民好医生”客户端直播间时表示，眼科里面有一些急症，像视网膜脱离、眼中风、眼外伤等，一旦发生来势凶猛，特别是眼中风，更需要争分夺秒抢救。

一般人知道心梗、中风都要及时送医治疗，但是很多人并不了解眼中风。视网膜中央动脉阻塞，俗称眼中风，是眼科十大急症之一，是一种急性缺血性卒中的表现。由于血栓栓塞或血管痉挛引起的视网膜中央动脉血流中断，伴有或不伴有视网膜出血，可导致严重的视力丧失，是心脑血管疾病进展的先兆。

肖璇提到，眼中风预后的关键是在第一时间进行紧急正确的抢救，视网膜动脉阻塞的时间越长，视力恢复的可能性就越小。所以，眼中风的抢救时间窗和心梗、脑梗一样，要求是在90分钟之内进行静脉溶栓，4.5个小时之内进行动脉的介入溶栓。超过这个时间窗之后，眼底视网膜的神经就会因为缺血导致水肿以及神经上面相关的视细胞不可逆性的凋亡或者坏死，丧失视力。

值得注意的是，发生过眼中风的患者在之后两年内发生心梗、脑梗等心血管不良事件比普通人高30.3%，从某种意义上来说，眼中风应该是心脑血管疾病的预警标志。

糖网和心血管疾病之间存在着明显的相关性

温医大眼视光医院眼底病中心常务副主任、眼底外一科主任吴荣瀚做客直播间时表示，研究表明在患糖尿病10年的人群中，有50%伴有视网膜病变；患病15年以上的患者中，有80%伴有视网膜病变。这种病变是由糖尿病引起的眼部视网膜微血管并发症，严重时可导致失明。

糖网早期，大多数患者没有明显症状，有的患者看东西会时而清晰，时而模糊，容易被当成视疲劳、老花眼或者白内障，因此特别容易被忽略。但是随着病情发展，患者会逐渐出现视力下降、视物模糊、视物变形、眼前有黑影、飞蚊症等症状，当感到视力明显下降时，病情往往已发展到严重阶段，对部分患者的视力已经造成了不可逆的损伤。

糖尿病人容易并发心脑血管疾病，糖尿病患者人群心脑血管病的患病率是非糖尿病患者人群的2-4倍，同时，心血管疾病也是导致糖尿病人死亡的首位原因。另据调查，3/4的冠心病患者存在糖代谢异常。因此，糖尿病患者要尤其关注自己的心血管并发症。

另外，视神经是中枢神经系统的一部分，视网膜循环系统与冠状动脉及颅脑血管系统有着相似的解剖及功能学特征，其形态和功能变化与系统性疾病尤其是心脑血管疾病相互印证。吴荣瀚提到，眼底影像可作为观测慢性非传染性疾病，特别是心脑血管疾病情况的良好窗口。通过眼底影像预测全身系统性疾病的发生、发展和转归一直是研究的焦点，可为全身系统性疾病的诊断及评估提供有效的量化指标，具有重要的临床意义。