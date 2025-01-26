中疾控：现在接种流感疫苗依然非常必要

人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，从2025年第三周的监测数据看，全国南北方省份哨点医院中流感样病例的占比，也就是流感病例占整个门急诊病例就诊总数的比例较上一周有所下降。流感病毒和肺炎支原体等检测阳性率持续下降。新型冠状病毒等其他呼吸道病原体也处于低流行水平。

“总体来看，全国范围内流感等呼吸道病原体活动强度已经降低，呼吸道传染病疫情水平已经下降，目前没有发现未知病原体导致的新发传染病。” 陈操表示， 根据既往监测的结果来看，我国流感冬春季的流行期大多是在每年的11月到次年2月或3月，目前仍旧处于季节性流行期。

陈操称，疾控部门将继续密切监测，及时发布监测结果，为大家的健康保驾护航。同时，个人也要保持良好的卫生习惯，比如在就医过程中要全程佩戴口罩，在人群密集场所和乘坐公共交通工具时建议佩戴口罩；接触公共设施后要及时洗手或者做好手消毒。

此外，家庭和公共场所也要做好清洁和消毒。家中如有高龄老人或者免疫功能低下的患者，要注意防止将外部的致病因素带入家庭，去养老场所探亲访友时要做好个人防护。

“现在接种流感疫苗依然非常必要。及时全程接种流感疫苗，能有效防护个人感染，减少重症和并发症的出现，对老年人、儿童和慢性病患者等高危人群尤其重要。需要提醒的是，流感疫苗接种后需要2-4周的时间才能够产生具有保护效果的抗体水平。因此，越早接种越好。如果您和家人尚没有接种，请尽快前往附近的接种点预约咨询。”陈操说。