国家卫健委：全国范围内呼吸道传染病流行情况已经下降

人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示， 当前，全国范围内呼吸道传染病流行情况已经下降，流感样病例占比有所下降，肺炎支原体等阳性率持续下降，新冠病毒等其他呼吸道疾病继续处于低流行水平。 本次冬春呼吸道传染病都是由已知病原体所引起，没有出现新发传染病。

米锋介绍，再过几天就是春节，正月初六也将迎来立春节气。“律回岁晚冰霜少，春到人间草木知。”立春，是春季的开始，也是从“秋冬养阴”过渡到“春夏养阳”的转折点，要注意保护阳气，以养肝为主。春季气温将逐渐上升，但仍要注意保暖，适当增加户外活动，多晒太阳。

米锋还提示，春节期间，走亲访友、聚会聚餐增多，在合家团聚的同时，要始终做好个人防护，坚持勤洗手、常通风、科学佩戴口罩等良好卫生习惯。

据气象部门预报，近期，我国将有大范围雨雪和寒潮天气，气温变化剧烈，要注意增添衣物，预防感冒和心脑血管疾病的发生。同时，也要注意合理膳食、规律作息、适量运动，外出游玩做好安全防护，度过一个健康、欢乐、祥和的春节。