随着春节临近，餐饮行业迎来一年中最为繁忙的业务高峰时段。如今，餐饮市场不断迭代升级，消费者需求趋向多元化，商家服务创新更是层出不穷，2025年春节餐饮市场有何新气象？

文化价值突显

2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。文化氛围的营造、文化元素的融入已成为今年春节餐饮业的一大亮点。万春餐厅主厨主理人檬檬在接受采访时表示：“对以中餐经营为主的餐饮企业，春节期间是每年最具文化带动性、营收最为可观的时段。消费者与家人相聚，追求的是高质量的陪伴。因此，餐厅不仅要提供美味佳肴，更要深耕文化，营造浓厚的春节氛围，关注客人的情感需求。”

“在陕西西安，唐文化、汉服文化一直以来都比较流行。结合这次春节，我们在部分门店让服务人员身着汉服，还推出了‘李白服务生’，服务员将扮成李白与客人开展对诗、品酒等互动。”西安饮食品牌营销负责人韩漫漫介绍。

在杭州的楼外楼酒楼，门店推出了可以在画舫上赏西湖美景的个性化年夜饭，并且在2024年12月就已经被订完。“客人可以在西湖上边吃饭边游玩两个小时。”酒楼负责人告诉记者。

一直以来，旅游业与餐饮业相辅相成。携程平台发布的《2025春节旅游市场预测报告》显示，“年味游”正成为2025春节国内游的新选择。

乌镇景区今年特别推出了预订年夜饭赠送景区门票、送酒店客房等活动，通过餐饮与旅游的有机结合，为游客打造了更具吸引力的出行体验。

“西安旅游业的蓬勃发展为餐饮行业带来了新的机遇和挑战，现在基本上每家餐厅、酒楼都会有不同的演出。演出也已经不再局限于在包间里或者在大堂里，很多餐厅的演出已经走出了门店。”韩漫漫介绍，近日，西安的一家陕西菜馆在二楼露台设计了文艺特色演出，过路的游客也能近距离感受陕西的文化特色。

除传统文化游外，预计冰雪旅游在春节假期也会迎来较大增长，其对当地餐饮业发展的带动潜力不可小觑。“春节期间，热门冰雪旅游目的地的餐饮商家可根据气候特点，安排火锅、石锅、铁板、炖菜、焖菜等有锅气的餐饮产品，增强消费者吸引力。”米村拌饭相关负责人认为。

服务创新升级

对于过年期间的年夜饭和各种聚餐，“轻松省事”已经成为一大趋势。不少消费者选择预订年夜饭，无论是在饭店吃，还是自提回家，或者送餐上门，都很方便。此外，也有消费者选择购买预制菜，只需自己简单加热处理，即可获得味道不错的“大菜”“硬菜”。还有的家庭会选择邀请大厨到家做一桌年夜饭。

面对消费者日益增长的多元化需求，各大餐饮企业积极推出各具特色的年夜饭服务方案。在谈到今年各大门店的年夜饭特色时，韩漫漫表示，今年的年夜饭预订比往年都要早，如今大部分门店年夜饭时段已被订满。各门店精心设计的年夜饭以特色宴席为主，包括小吃宴、丝路风情宴、唐诗烤鸭宴等，所选食材均寓意吉祥，如葫芦鸡，其谐音“福禄”，几乎成了每桌必点的佳肴。同时，为了满足更多消费者的需求，门店在年夜饭推出多种价位套餐，给予消费者更多选择。

韩漫漫说：“除了堂食的年夜饭，我们还有年夜饭到家服务，这包括两大板块。一个是外卖形式的年夜饭，价格比堂食更低，但品质一致。顾客只需提前预订，我们便会按时配送到家。消费者只需简单加热与摆盘，就能享受一桌仪式感满满的年夜饭。另一个是大师上门服务，可以携带原材料到家，为客户提供现场烹饪，并配有服务员上门随餐服务，这一类服务价格略高于堂食，适合大家庭聚餐。”

半天妖餐饮集团公关总监朱敏认为，春节是传统消费旺季，家庭聚餐和朋友聚会的频率将显著增加，返乡地区的餐饮消费需求将明显增长。据了解，半天妖烤鱼将推出“新春不打烊”服务，覆盖除夕到正月初七，满足消费者的即时就餐需求。同时，针对不同消费者的多样化餐饮需求，推出多样化的外卖优惠，并做好外卖服务，优化配送流程，确保运力匹配。

提倡健康不浪费

当下，随着健康饮食观念的普及，越来越多的消费者对低糖低脂的食品更加青睐，面对即将到来的春节，不少人表示今年过年聚餐除了“美味”，也要“健康”。针对市场需求的变化，不少餐厅在春节期间推出了具有创意的新菜品，如融合中西元素的创意菜、健康低脂的轻食菜品等。

檬檬表示：“过去，节日餐饮往往推崇丰盛，特别是春节的时候，人们希望有个‘年年有余’的好彩头，看重菜品种类多分量大，以示富足。而现在，随着健康意识的提升，人们更加关注饮食摄入的热量、餐后的升糖情况及原材料是否新鲜。”

餐饮企业也捕捉到了消费者对营养健康的关注，呷哺集团副总裁张艳梅介绍，为迎春节，呷哺呷哺品牌门店上新了多款年夜饭套餐，并推出锦鲤虾滑等年味十足的特色新品。为了满足消费者对健康、养生的需求，企业旗下的两大火锅品牌分别上新了低脂高蛋白的“团圆富贵拼一套”套餐和暖心暖胃的花雕醉鸡锅，以适应各年龄层人群的需要。

随着人们消费观念的转变，提倡节俭、反对浪费成为了新风尚。春节前夕，相关组织、协会等团体纷纷发表倡议与提示，鼓励节约，反对浪费。近日，中国食品科学技术学会发布《元旦、春节“杜绝浪费”的消费提示》称，无论是在家做饭还是外出就餐，都要厉行节约，不要讲排场比阔气，杜绝攀比炫富和奢侈浪费。中国消费者协会联合中国互联网协会、中国饭店协会等多家单位，共同向餐饮行业经营者、广大消费者发出倡议，倡导餐饮行业经营者通过创新举措、公益宣传、优化服务等方式，遏制行业中餐饮浪费现象，履行责任，引导消费者合理点餐用餐。