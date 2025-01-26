流行减重药获益与风险共存

最新一期《自然·医学》杂志发表了一项观察性研究，科学家对使用胰高血糖素样肽1受体激动剂（GLP-1RA）的健康影响进行了分析，结论是42种健康风险下降以及19种健康风险上升。

GLP-1RA在过去几年里因宣称具有减重效果而广为流行。人们也在研究GLP-1RA的更广泛疗效，包括治疗阿尔茨海默病、骨关节炎和睡眠呼吸暂停等疾病。但一些不良事件如自杀倾向和胃肠道问题也有所报道。因此有必要进一步研究GLP-1RA的健康获益和风险。

美国圣路易斯华盛顿大学团队分析了美国退伍军人事务部的数据，研究了215970名糖尿病患者使用GLP-1RA和175种健康结果的关系。与使用非GLP-1RA抗高血糖药物的对照人群比较后发现，使用GLP-1RA的参与者发生凝血和心脏代谢疾病（如深静脉血栓、肺栓塞、中风、心脏骤停、心力衰竭和心肌梗死）的风险较低。他们还提出其他潜在有益效果，包括与较低的精神疾病、癫痫、细菌感染和肺炎风险等相关。同时他们也发现，使用GLP-1RA与胃肠道疾病（如恶心呕吐、憩室炎、胃炎和腹痛）以及低血压、晕厥和关节炎风险升高有关。

团队强调，该发现是观察性的，不能表明因果关系，但这些发现有助于描述GLP-1RA的广泛健康影响。