为让百姓生活更有“医”靠，1月23日，由人民健康与《医药养生保健报》社联合发起的人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项计划（以下简称专项计划）走进辽宁省沈阳市。新春将至，专项计划通过提供权威科普服务，为社区居民送上一份温暖与健康。本站专项计划由福本源一身轻大药房公益支持。

“随着城市现代化进程加快和人民群众需求层次的不断提升，健康社区建设的重要性日渐凸显。”在专项计划辽宁站启动现场，《医药养生保健报》社社长杨中兴介绍，作为联合发起单位之一，《医药养生保健报》社希望通过此次专项计划，帮助社区居民进一步掌握健康养生知识和技能，增强全社会对疾病预防的认知水平，助力打造幸福社区，增进百姓健康福祉。

福本源一身轻大药房董事刘士磊认为，药房是基层医疗服务的重要一环，与民生息息相关，在为百姓提供购药、用药服务的同时，也肩负着保障群众健康的社会责任。“福本源一身轻大药房将坚守发展初心，积极参与到专项计划中来，与各方紧密协作，提升服务质量，让更多人了解健康、关注健康、享受健康，为提升全民健康素养贡献力量”。

据了解，人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项计划，将携手相关单位，走进各地社区，结合媒体权威科普内容优势，为老年人群提供专家科普、健康咨询、健康关爱产品服务，助力健康中国建设。