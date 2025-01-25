广西南宁市居民健康素养水平实现“九连升”

中新网南宁1月25日电 记者24日从广西南宁市卫生健康委员会获悉，2024年，南宁市居民健康素养水平实现“九连升”，达到32.75%，持续保持广西领先地位，超全国平均水平。

近年来，南宁市高度重视卫生健康工作，坚持以人民健康为中心，深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。南宁市积极推动优质医疗资源扩容下沉，全市婴幼儿照料中心、广西特殊儿童医学康复中心等项目顺利推进。

据南宁市卫生健康委员会主任唐驰介绍，该市健全146个南宁市院前急救站点，实现全市城乡“一体化”管理，平均应急反应时间位居全国前列。南宁率先打造“南宁云医院”，80家医疗机构、250个科室、6138名护士入驻平台，开展线上诊疗、延续护理、康复护理等150余项服务，累计完成线上诊疗16万例、上门护理1.8万例，相关做法获推广。

南宁市全面推行二级及以上公立医疗机构为患者提供诊前、诊中、诊后就医全流程“一站式”服务；全面实行“一号管三天”复诊模式，累计受益近30万人次，共减免费用约400万元(人民币，下同)；推动检查检验结果共享互认，受益患者3万人次，减轻就医经济负担近600万元。南宁市实施居家自动化腹膜透析治疗项目，实现透析不出村镇社区，切实改善尿毒症患者生活质量。

加强卫健人才建设是深化医改的重要内容，是卫生健康事业实现高质量发展的核心竞争力。唐驰称，南宁市创新实施“乡聘村用”“县聘乡用”“市聘县用”的用人模式，全市1392个村卫生室配备2639名村医，基层医疗卫生服务能力持续提升，服务范围全覆盖。

此外，南宁市职称政策向基层倾斜，乡镇卫生院已取得中级以上职称的人员，可不受岗位结构比例限制聘用，全市基层医疗机构高级职称人数1075人，基层高层次人才队伍进一步壮大。

2024年，南宁市孕产妇死亡率为5.59/10万，新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为1.23‰、2.12‰、3.11‰，低于全国、广西平均水平，创历史新低。（黄艳梅 吴昕）