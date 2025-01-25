父母中谁的X染色体影响子女大脑衰老？

女性天生拥有两条X染色体，一条遗传自母亲，一条遗传自父亲。不过，为了确保基因表达的平衡，女性体内的每个细胞都会随机遗传其中一条X染色体，另一条则会关闭或失活。

照理来说，X染色体要么来自爸爸，要么来自妈妈，这种随机性应该很公平，但实际上，其背后却上演着一场场激烈的“表达权拉锯战”，其输赢可能影响人的一生。

其实，在人类遗传中存在一个常见的、并不公平的现象：在某些情况下，一些女性体内的X染色体会偏向于遗传自父母双方中的某一条。这种现象叫作“X染色体失活偏移”。

举个例子，一只母猫的毛色，究竟呈现橘色还是黑色，由两条X染色体控制。如果猫咪的细胞更偏向遗传控制橘色的母系X染色体，那么这只猫咪的毛色就会更偏橘色。

然而，这种“母爱加成”在脑细胞中可不见得是好事。它可能会成为导致出现认知障碍、衰老加速的“幕后黑手”。

为了探究这个神秘现象，美国加州大学旧金山分校的科学家培育了几只雌性小鼠，它们有的仅表达来自母体的X染色体，有的同时表达母体和父体两者的X染色体。结果，只有活跃的母系X染色体的雌性小鼠，随着年龄的增长记忆和学习能力会变差。在它们的大脑中，母系X染色体加速了海马体(对学习和记忆至关重要的大脑区域)的生物衰老。

科学家随后确定，有某些基因，在雌性小鼠的母系X染色体上处于完全“失效”状态，而在父系X染色体上则不会。

这些基因难道跟认知障碍有关吗？于是，科学家使用CRISPR基因编辑技术激活了这些失活的基因。神奇的事情发生了：老年小鼠的智力水平得到了一定程度提高。

这或许意味着：脑细胞的X染色体来源是母亲还是父亲，很可能会对大脑健康产生影响。当女性的脑细胞仅依赖从母亲而不是父亲那里继承的X染色体时，衰老速度会更快。这些发现帮助解释了两性之间大脑衰老、认知、记忆或罹患脑病风险方面的差异。(本报记者 张佳欣)