上海率先筹建胎儿医院 推动产科、儿科融合发展

中新网上海1月24日电 记者24日获悉，为了填补产科和儿科之间的学科缺口，上海交通大学医学院附属新华医院(简称：新华医院)已正式筹建胎儿医院，打破学科壁垒，推动“胎儿医学”与“宫内儿科学”深度融合，为妇幼健康事业开拓全新的发展格局。

中华医学会儿科分会主任委员、新华医院院长、新华医院胎儿医院院长孙锟教授当日表示，筹建胎儿医院是进一步聚焦从受精卵至出生后两岁的生命早期健康，开展胎儿疾病的多学科诊断、治疗与研究，推动产科、儿科融合发展，率先建立“胎儿-新生儿-儿童”序贯诊疗的原创性方案。

在24日举行的2024上海市医学会胎儿与宫内儿科医学专科分会学术年会上，记者了解到，国内胎儿医学正式作为产科亚学科发展的建议及临床实践起源于上海。2009年11月，由在国外接受过正规母胎医学临床专科受训的孙路明教授开设了国内第一个专门为胎儿看病的门诊——“胎儿医学一站式门诊”；2010年2月，在当时的卫生部(现在国家卫健委)产科临床重点专科评审标准中，产科著名专家段涛教授第一次明确提出将产科分为3个亚专科：普通产科，母体医学，胎儿医学，为胎儿医学在国内合法合规发展奠定了基础。

宫内儿科学是由新华医院基于儿科学的发展提出并创设的一门新兴学科，聚焦起源于宫内的儿科疾病，包括所有胎儿结构、生长发育异常和先天性器官功能缺陷。2021年孙锟院长率先提出“宫内儿科学”概念，以发育源性疾病防治为目的，重点关注从受精卵开始序贯至围生期乃至全生命周期的胎儿疾病早期预防、筛查、诊断及治疗，标志着儿科疾病的诊治平台进一步前移至胎儿期。

产科和儿科虽都关注胎儿健康，但学科间存在一定壁垒，限制了胎儿疾病诊疗的全面性与精准性。产科和儿科纷纷跨前一步，到底能不能实现1+1大于2呢？“胎儿医学医生是患病胎儿的首诊医生及全科医生，而宫内儿科医生则是在胎儿平台上，对患病胎儿进行诊治的专科医生。”新华医院胎儿医院执行院长孙路明教授透露，面临母体及胎儿两个“病人”，无论是胎儿医学，还是宫内儿科学的发展，都迫切需要消除学科间、院际间的壁垒，以“母体安全第一，胎儿也是病人”的核心理念为导向，构建“一站式、序贯诊治”的临床诊疗新模式。

据悉，新华医院胎儿医院主体由产科、产前诊断中心，胎儿医学与宫内儿科疾病诊治中心构成，辅以医院新生儿科、生殖医学中心、成人学科、儿科及平台学科，构成对胎儿疾病防筛诊治的学科体系。

在3个月时间，孙锟院长与孙路明教授协力将胎儿医学与宫内儿科的融合推向一个新的高度：打造多学科诊治平台，实现产科、儿科、影像科、遗传科等多学科的深度协作。这一平台打破了传统诊疗模式的局限，从胎儿疾病的筛查、诊断，到宫内干预、产后治疗及长期随访，构建起全生命周期管理体系，真正做到为胎儿健康保驾护航。孙路明教授建立胎儿医学专病门诊，已接诊“胎儿异常”300余人次。

孙锟院长透露，胎儿医院的建设，是基于胎儿医学在中国的快速发展以及宫内儿科学的创建。这一项目的实施，将进一步提升上海乃至全国妇幼健康服务的整体水平，为推动妇幼健康事业的发展作出积极贡献。（记者 陈静）