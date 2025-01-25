专家教你如何预防呼吸道疾病，安然过年

“这么多年，我们呼吸科医护人员的意志已经被流感磨炼得非常坚强。”1月17日上午9点，当记者见到首都医科大学附属北京地坛医院呼吸科主任医师王宇时，他刚刚结束查房工作。“每当看到患者康复出院，带着笑容回家过年，我们内心都充满了成就感。”

当前，我国正处于急性呼吸道传染病的高发季节。王宇表示：“今年流感刚开始肆虐时，我们科室的医护人员几乎‘无一幸免’，但如今都已痊愈。每年冬天都是如此，只要我们科学应对，就不必过于恐慌。”

感冒了担心去医院交叉感染？长途旅行担忧在密闭空间内“中招”？走亲访友家人团聚时却怕呼吸道病毒也一同上门？为此中青报·中青网记者专访了王宇，给广大读者带来高效预防建议。

绝不能未经检测就随意服药

有感冒症状，“诊断是首要步骤，绝不能未经检测就随意服药。”王宇强调。

那么，如何判断自己患的是流感还是普通感冒呢？王宇给出了以下几点识别方法：

一是关注症状轻重。流感通常比普通感冒症状严重。流感可能导致高烧(如39摄氏度或以上)，而普通感冒的体温则相对较低，一般在37摄氏度多到38摄氏度多。

二是观察全身症状。流感患者全身症状明显，如全身酸痛、肌肉疼痛，甚至眼睛不适，感觉难以活动。而普通感冒患者虽然也可能有全身症状，但相对较轻，且主要表现为上呼吸道症状，如流鼻涕、打喷嚏和嗓子不适。

三是明确病原体。普通感冒多由口咽鼻腔部常见的病毒引起，如鼻病毒、副流感病毒等，这些病毒致病性较弱。而流感则是由特定的流感病毒(如甲型流感病毒)引起。

“无论是普通感冒还是流感，对于身体健康的人来说，通常都是自限性疾病，能够自愈。”王宇解释说。这意味着病毒在感染后的一段时间(如48小时)内，复制达到高峰，随后机体免疫系统会启动，产生抗体来清除病毒。因此，年轻人只要充分休息、保持规律生活、多喝水，通常都能恢复。

然而，流感在高危人群(如儿童、孕妇以及60岁以上或有基础疾病，如心脑血管疾病、糖尿病的人群)中，可能引发其他脏器功能问题，如肺炎、心肌炎、脑炎等并发症。因此，高危人群需特别小心。

鉴于当前咳嗽、发烧患者多，在未明确病因前盲目前往医院就诊可能存在交叉感染的风险。王宇建议，对于轻症患者，可以利用互联网平台推出的呼吸道病毒快检服务，价格在几十元到几百元不等。“虽然这项服务目前还未纳入医保，需要患者承担费用，但这些平台提供的试剂都是获得国家认可的。检测试剂可以送上门，患者可以居家自行检测，再由专人送往检测机构，两三个小时即可出结果，从而判断感染的是哪种病毒，以便对症用药，避免盲目就医。”

但王宇也提醒：“对于老年人、有基础疾病者、孕产妇及儿童等，由于他们对流感病毒较为敏感，可能引发严重并发症，因此一旦出现问题，还应及时就医。”

旅途中这些防护建议需谨记

面对已经到来的春运大潮，在人群密集的场所(如公交车站、火车站、机场等)以及密封的交通工具(如高铁列车车厢)内，对于流感等呼吸道传染病的防控有较大挑战。“但具体到个人而言，只要我们科学应对，就不必过于恐慌。”王宇说。

呼吸道病原体的传播方式主要是通过飞沫传播。患者咳嗽、打喷嚏时，病毒会散布在空气中，周边人群吸入这些含有病毒的空气或气溶胶，接触到病人的分泌物而没有及时洗手，又触碰自己的口鼻部，都可能导致感染。

因此，为了有效预防疾病，王宇建议：如果条件允许，自驾是相对较好的选择，因为它可以避免前往人群高度聚集的区域，从而降低感染风险。如果必须乘坐公共交通工具，乘客应全程佩戴口罩，这是阻断飞沫传播的有效手段。对于长时间乘坐公共交通工具的旅客来说，医用外科口罩已经足够，不必佩戴更高防护等级的口罩，因为长时间佩戴高防护等级的口罩容易造成呼吸不畅，进而可能对肺部造成损伤。“如果每个人都能自觉佩戴口罩，那么被感染的几率就会大大降低。如果佩戴口罩，你被感染的几率可能会下降50%-60%；如果你和对方都佩戴口罩，那么你们之间互相感染的几率可能会降低80%左右。”

同时，与人交流时，应保持一米以上的社交距离，以减少潜在的病毒传播风险。此外，勤洗手和减少触摸口鼻，也是预防接触传播的重要措施。“在旅途中，应尽量避免频繁触摸口罩，以减少可能的污染。”

如果家中有呼吸道疾病感染者，感染者需做好自我管理，如独立饮食、尽量单独在房间内居住、与家人沟通时尽量佩戴口罩，并尽量减少在家里的公共空间活动。此外，家中应做好消毒和通风工作。“通风非常重要，建议每天至少开窗通风两次，每次30分钟。冬天可以选择在较暖和的中午或下午通风。”

同时，家中的家具、碗筷等应定期消毒和清洁，以减少病毒传播风险。

高危人群春节假期应避免不规律生活

春节假期的热闹氛围可能会影响人们的生活规律。但呼吸道疾病感染者应注意，感染病毒后，病毒会影响呼吸道和其他脏器功能，包括消化功能。因此，建议吃清淡的食物，多喝水，多吃水果，多休息。待身体恢复后再正常饮食。而良好的休息也至关重要，“从医学角度来看，身体不适时应适当休息。如患流感时，应请假休息，避免病情加重”。

“免疫力的建立需要日常生活的积累。一个人身体积极的防御能力和免疫功能在于平时的生活习惯、心情和精神状态。”王宇强调。此外，应保持适量运动，如每周进行2-3次有氧运动。老年人和有基础疾病的人应尽可能保持健康的生活方式。

对于有高血压、糖尿病等基础疾病的人来说，熬夜可能导致血压升高。因此，春节假期应避免长时间打乱生活节奏，导致血压、血糖控制不佳。

高危人群应减少前往人群密集场所。若必须前往，应做好个人防护，佩戴口罩，减少触摸，勤洗手等。

对于特殊人群，王宇强烈建议接种流感疫苗。“只要尚未感染流感病毒，接种流感疫苗就不晚。因为疫苗产生的抗体可以持续几个月甚至更长时间。”他特别提示，孕妇接种流感疫苗尤为重要。因为流感病毒对孕妇不友好，可能导致其脏器功能损伤，甚至对胎儿产生影响。我国流感疫苗的防护力相当不错，能够保护60%-70%的接种人群不感染流感。且经过验证，疫苗对孕产妇是安全的。

“戴口罩、勤洗手”是王宇每年冬天对患者反复强调的高频词。为了让每个人都能欢欢喜喜过大年，王宇说自己愿意再重复许多遍。

中青报·中青网记者 谭思静