向“新”打造奶业发展“关键变量” 构筑国民营养健康生态圈

推动行业蓬勃发展，拉响创新驱动力是关键。随着中国奶业日益迈向高阶，越来越多的乳企深耕创新沃土，秉持科研探索的执着精神，致力于精准攻克技术难关、不断突破产品焕新，助推行业可持续发展与繁荣。

近期，飞鹤“乳蛋白鲜萃提取科技”发布；飞鹤爱本跃动蛋白新品上市；“首都医科大学－飞鹤爱本生命营养研究中心”揭牌落地……飞鹤乳业在技术创新与产品研发层面动作连连。对于书写中国奶业发展的行业之问，寻找乳业在营养健康领域的探索之道，飞鹤有着自己的思考。

突破技术加强自主 拓宽奶业本土化发展边际

《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出“提高国产乳品质量、效益和竞争力，促进奶业高质量发展”，对强化技术服务、破解关键技术瓶颈提出要求。

当前，中国乳制品行业在减少奶源进口依从性、加大原材料自给率方面仍有较大提升空间。在飞鹤首席科学家蒋士龙看来，突破“卡脖子”技术是打开这一局面的突破口。“此次飞鹤发布了乳蛋白鲜萃提取科技，是对我国乳业实现关键乳蛋白原辅料本土化的一种尝试，也是践行行业创新力的一次探索。通过创新乳蛋白深加工技术，可以精准提取各类活性乳蛋白原料，实现自主生产乳蛋白原料，进而增强乳品供应链的稳定性”。

飞鹤发布了乳蛋白鲜萃提取科技。

据蒋士龙介绍，传统的蛋白提取方式是从奶酪副产品中提炼，但在从奶加工为奶酪的过程中，加热处理会影响乳蛋白的活性，而直接从鲜奶中提取活性蛋白则让乳蛋白“保鲜”成为一种可能。“研发乳蛋白鲜萃提取科技的宗旨，是希望最大程度保留乳蛋白的天然活性和营养功能，通过进一步运用高活性低温分离、乳蛋白层析超滤、乳蛋白定向酶解等核心技术，高效提取并激活各类乳蛋白活性成分，提升乳制品品质和附加值”。

“创新就是要结合实际、因地制宜地与行业常规做法进行差异化表达，最终落脚点则是要全面提升乳制品的品质内涵，为提高行业竞争力添柴加薪、呐喊助威。”蒋士龙说，飞鹤自2011年启动了乳蛋白深加工研究，与上海交大、江南大学等相关院校先后承接食品科技创新类专项课题，协同攻关多个原料生产环节的关键技术问题。“随着对乳蛋白等相关技术研究的深入，浓缩乳清蛋白粉、脱盐乳清蛋白粉等技术储备陆续投入应用，乳铁蛋白生产线、富含免疫球蛋白的牛初乳生产线等生产线逐步落地，我们力争持续提升技术研发水平，为提升国产奶供给水平再添薄力”。

迭代产品丰富矩阵 锚定健康覆盖全生命周期

为奶业发展注入“科技基因”，旨在以技术为杠杆撬动产品结构完善升级，为消费者提供营养更丰富、品质更稳定的产品，生产适合不同消费群体的乳制品，满足市场差异化需求。

针对进一步优化产业结构和产品结构，《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出了指导建议。《国民营养计划（2017-2030）》指出要关注国民生命全周期、健康全过程的营养健康，“针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品”，将提升居民营养健康水平“画了重点”。

“从生理角度看，随着年龄的递增，人体内的肌肉和骨量逐步流失，肌肉流失会让骨骼更易受损、关节摩擦更严重，腰腿不适明显。但良好的行动力离不开肌肉、骨骼、关节的协同作用。”飞鹤功能营养事业部总经理李观介绍说，为此，飞鹤在继续深耕婴配粉的基础上，在成人功能营养品等领域发力创新产品，运用乳蛋白鲜萃提取科技，以最新研发的爱本跃动蛋白营养粉，聚焦35岁+人群肌肉骨骼流失痛点。“骨骼健康问题不能仅靠单一营养补充，我们以实现35岁+人群的强肌力、韧骨力、吸收力、养护力这四维养护为目标，对活性小分子乳蛋白进行研究，全面探索‘肌肉骨骼一起补’的功能营养解决方案”。

功能性营养食品如何打造？李观就此提出三点建议：“首先，应按照优先次序，让产品满足功能、口味、便携三个方面；第二，应更加注重全生命周期营养产品的开发，根据不同年龄、不同健康状况的消费者进行精细化、个性化设计，满足日益多元化的消费需求；第三，加大全生命周期营养的科研应用力度的同时，加速布局全生命周期定制营养产品，让功能营养产品精准满足国人健康所需，助力提升国民健康水平。”

合力构筑营养体系 多维助力健康中国建设

在以创新之力推动我国奶业迈向高质量发展的进程中，需要产学研医通力合作、深度融合，打破学科行业界限，以创新合力推动营养健康科研成果转化到“实际应用场”，构建起高效互动的创新系统，助力加速奶业发展步伐，绘就国民营养健康底色。

“随着老龄化进程的深入，中老年群体对高质量生命的追求以及对健康生活的向往日益迫切，飞鹤爱本与相关高校、医院携手，持续打磨更适合中国成年人的精准功能营养解决方案。”李观说，为更好应对多元市场需求和消费者日益提升的健康意识，飞鹤爱本与首都医科大学联合建立首都医科大学—飞鹤爱本生命营养研究中心，以深化成年人体质及营养需求研究，开启医研共创新探索，“以期通过精准营养对缓解成年人因衰老产生的各类亚健康状况带来助益，其中涉及产品研发、科普教育，还有营养师人才建设”。

飞鹤爱本与首都医科大学联合建立首都医科大学—飞鹤爱本生命营养研究中心。

在飞鹤的规划中，每一步行动、每一次尝试，都将串联成一个圈，这个圈还在逐步扩充完善，最终将形成一个国民营养健康体系；而奶业行业和乳企作为营养健康领域的重要组成部分，更是肩负着为全生命周期人群提供精准营养的责任。“从推动婴配粉‘无限接近母乳’，到让成人产品精准提供健康所需，乳企应不断加强科技创新与深入研究，在推动自身向更高标准迈进的同时，更关系到公众健康的提升和健康中国建设的推进”。

“未来，飞鹤爱本将继续践行品质为先、科技创新，进一步开展系统化的全生命周期营养研究与实践创新，努力解锁乳蛋白营养的更多底蕴，力争打造更多满足全生命周期人群的功能营养产品，为实现全民营养健康、助推健康中国建设贡献一份力量。”李观对飞鹤爱本迈进营养健康事业的新征程，有着更多期待。