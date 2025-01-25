对老年患者如何深化人文服务（新视野·聚焦医学人文⑦）

当前，随着人口老龄化的发展，对于医院来说，不仅要从医疗技术服务层面服务好老年患者，更要从精神和情感层面与老年患者建立深厚的连接，深化老年健康人文服务，切实改善老年患者就医体验，做“有温度”的医疗。

首先，培育“以老年患者为中心”的文化理念，厚植服务患者情怀。例如我们在医院内开展“多说一句暖心话”活动，倡导医务工作者在日常工作和生活中，对身边人，特别是对患者多说一句温馨、励志、安慰或鼓励的话语。

在医疗环境中，患者除了需要专业的治疗和护理外，更需要来自心灵深处的温暖和关爱。每个人的心灵都是需要滋养的花园，一句暖心话就像细雨般滋润这片花园。对于患者来说，他们正处于身体和心灵的双重痛苦之中。而我们医护人员，拥有着改变他们情绪和态度的力量。一句关切的问候、一句鼓励的话语、一句真诚的感谢，都能让患者感受到来自我们的温暖与关怀。

无论是在治疗过程中还是日常护理中，我们都可以通过口头表达来传递这份温暖。这不仅能够缓解患者的紧张和恐惧，还能增加他们的信心和勇气，促进康复的速度和效果。同时，我们也要在医护人员之间多说一句暖心话。团结和互助是医院文化的重要组成部分。在工作中，我们要多关心彼此的情绪和状态，用一句鼓励的话语来支持和激励对方。只有团结一心，我们才能为患者提供更好的医疗服务。

其次，以老人的心理、社会因素为出发点，提供适老人文关怀。例如我们医院的认知障碍诊疗中心，是专门收治认知障碍患者的科室，就诊患者大都丧失了记忆力和生活自理能力，语言交流出现困难，有的甚至成天吵闹不休和打骂人，给社会和家庭造成了沉重的经济负担和照料负担。对此，中心工作人员会定期举行关爱痴呆老人系列活动，开展患者家属联谊会、照料者培训、认知训练及心理支持等多项活动。他们陪老人开展各项益智训练，如陪老人做游戏、画画、拼图、阅读等。

认知障碍诊疗中心有一个爱心花园，工作人员在这里开展“敬老爱老，园艺治疗”主题活动，他们同老年患者一起共同种植鲜花和蔬菜苗。老人眼看着种下的鲜花和菜苗在阳光下绽放，脸上往往会露出欣慰的笑容。大家一起动手进行园艺活动，不仅可以唤醒老年患者心中美好的回忆以及对生活的热爱，还可以美化生活环境，愉悦身心，同时也拉近了医患之间的距离。

作为服务老年患者的医务工作人员，他们不再用冰冷的听诊器直接放在患者的胸部，而是用手焐热后再检查。他们不再给患者检查后让患者自己整理衣服，而是上手认真地帮助老人穿好衣服，盖好被子。他们用越来越多的时间倾听老人的讲述，尽管对方有时表达不清，词不达意，但还是努力搞清患者诉求。同时，对老年患者家属的照护医嘱也越来越详细和具体。

第三，细微之处见服务，打造适老化环境。在诊疗服务方面，我们医院为更好提升老年患者就医体验感，不论是预约挂号、分诊导诊、检查检验、取药缴费还是住院预约，都是一站式适老服务流程，减少老年患者的等待时间和就医环节。

就诊环境方面，从整体上进行适老环境和无障碍设施的改造和建设，完善医院标识系统，优化病区布局和装饰，从灯光、地面、颜色、隔帘、标识到洗浴设施、环境布局、家具，充分考虑到老年人的感官、运动、智能的需求，营造“生物—心理—社会—环境”全方位的老年友善服务模式。

老年健康人文服务是一项系统工程，任重而道远。应积极探索如何真正将老年健康人文关怀落到实处，把人文医学理论运用到老年健康人文医院建设过程中，在医疗实践中加强人文关怀，在医疗实践中让更多老年患者感受老年医学的温度，推动老年健康卫生服务迈向更高层次，做真正“有温度”的医疗。

（作者为北京老年医院党委副书记、纪委书记，副研究员）