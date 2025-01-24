国家体育总局训练局携手中粮家佳康联合呈现“国家队运动员年夜饭”

1月22日，在中国传统小年到来之际，国家体育总局训练局携手中粮家佳康在运动员餐厅共同举办“国家队运动员年夜饭”活动，以安全更健康的肉食打造“一口就爱上”的年夜饭活动，并设置了多项丰富的互动体验，让运动员们在紧张的训练之余，能够感受家的味道，并为他们备战国际大赛注入“优脂”能量。据悉，奥运冠军刘洋及田径、体操、花游、游泳、羽毛球、跳水等国家队运动员和教练员均到场参与活动。

安全好肉“重保障” 为运动员备战保驾护航

为国家队运动员提供高标准、高品质的安全营养膳食，是国家体育总局训练局营养膳食处的重要工作之一。为了能够让国家队运动员感受新年氛围，并在赛场上佳绩频出，国家体育总局训练局携手中粮家佳康，打造了安全放心、营养丰富、健康美味的“国家队运动员年夜饭”活动。

“我们选择食材、尤其是肉食，始终坚持‘安全第一’原则，所有的肉品都经过多道检测，助力运动员拿干净的金牌。这次年夜饭活动，我们依然用的是中粮家佳康的冷鲜猪肉，保障运动员们的安全、健康。在此基础上，通过科学配比和多种烹饪方式，满足运动员们的健康和口味需求，让他们吃得丰富、吃得健康，过年驻训期间也能感觉到家的温暖。”国家体育总局训练局运动员餐厅厨师长王林介绍了本次年夜饭的相关食材和菜品，并表示过年期间训练局员工也都坚守岗位，严格把控食材品质，为运动员们做好备战驻训的饮食保障。

作为国家体育总局训练局授权的“体育·训练局国家队运动员备战保障产品”，中粮家佳康连续多年坚持为国家队运动员举办年夜饭活动，陪伴大家度过一个个春节，让运动健儿们在驻训期间也能感受到家的温暖。据中粮家佳康相关负责人现场介绍，此次年夜饭活动中的肉类食材，主要选用了自主研发的家佳康亚麻籽猪肉，不仅拥有6倍α-亚麻酸（经第三方检测机构检测，家佳康亚麻籽猪肉产品中α-亚麻酸含量是家佳康非亚麻籽喂养普通生猪同部位产品的6倍以上），“优脂”更健康，更获得了无抗认证，通过全产业链严控管控，确保肉品安全和健康。中粮家佳康始终用安全坚守中国力量，让国家队运动员和教练员们能够吃得放心、吃得健康，为备战世界级大赛赋能。

创新年菜“送祝福” 这样的年味才够“6”

除了食材高品质，本次年夜饭的 年菜菜单也创意非凡。为了让运动员们感受到粉丝的热情，近一个月前，家佳康就在小红书和线下终端发起了#国家队运动员年夜饭菜名征集 话题活动。消费者们脑洞大开，贡献了一大批创意菜名，最终“繁花似锦红烧肉”“节节高升糖醋排骨”“鸿运当头四喜丸子”“健步如飞酱棒骨”等创意年菜成功入选，经过国家体育总局训练局运动员餐厅厨师们的妙手烹饪，让安全健康与美好寓意并存。

在热闹非凡的国家队年夜饭现场，中粮家佳康还为大家设置了猜灯谜、幸运大转盘等丰富多彩的互动活动，并准备了家佳康猪小康蛇年红包、蛇年窗花、捏捏猪、钥匙扣和抱枕等多项奖品。国家队运动员和教练员们在享受美味年菜的同时，也热情参与到游戏当中，整个运动员餐厅内都洋溢着年味满满的欢乐氛围。

体操奥运冠军刘洋在采访中表示，今天是吃得尽兴、玩得也开心，他说：“安全、健康的饮食和膳食搭配，对于我们运动员来说特别重要，尤其是像肉食的安全品质，要求会更严格一点。总局训练局在食材安全和口味上保障的非常好，不仅要求品质新鲜，还得安全健康，让我们能通过日常膳食实现合理的营养摄入，更好地维持体能和身体状态，去应对高强度的训练和比赛压力，保持最佳的竞技状态。”

年味营销“寻共鸣” 铸就品质生活典范

自元旦以来，中粮家佳康就围绕家佳康亚麻籽猪肉“6倍α-亚麻酸，优脂更健康”产品特色，绑定年味关键词、聚焦年夜饭场景，深入洞察消费者需求，发布了一系列新春产品视频及海报，并在家佳康专卖店和各大商超开展春节促销互动，打造出“这样的年味才够6”系列年味营销，实现核心消费者占领心智。

中粮家佳康始终秉持“引领行业安全标准 保障国民肉食安全”的经营理念，在全国布建近200余个高标准生态养殖基地，多年来坚持应用无抗饲料饲养技术，从源头开始对环境、饲料、养殖、繁育及加工进行“安全5道关”严苛管控，致力于打造安全更健康的冷鲜猪肉产品。

中粮家佳康不仅自主研发家佳康亚麻籽猪肉，饲料及应用方法获得国家发明专利，还联合中国肉类协会牵头制定了《富α-亚麻酸猪产品 亚麻籽猪产品》团体标准，坚持推动安全更健康的猪肉消费理念在广大消费者中普及，守护中国消费者家庭的肉食安全和健康。

安全放心的肉食品质，让中粮家佳康备受体育界信赖，常年为多支国家队和省级体育单位及运动队供应肉食产品，也将安全放心、品质高端、健康营养的国家队运动员同款肉品传递至千家万户，让更多中国消费者吃得放心、吃得舒心。