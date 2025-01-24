春节将至，年味越来越浓。浓浓的年味中，人们相互拜年、祝福新春，在返乡中慰藉乡愁，在团圆中释放思念，在欢聚中凝聚力量。

作为申遗成功后的首个春节，今年春节拥有8天假期。大家纷纷留言：“春节申遗成功，中国传统节日在世界舞台上‘C位出道’，必须点赞！”“8天假期，能慢悠悠地过个年，好好陪陪家人咯！”

非遗焕发新活力

2024年12月4日，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这也让乙巳年春节，有了特别的意义，非遗焕发新活力。

“过了腊八就是年，腊月十五办个集”。人民网发布新闻关注基层社区里的非遗味道。文章称，社区“小市集”，“活”了手艺，“火”了非遗。1月15日，河南郑州惠济区正商家河家小区里，一期热热闹闹的“非遗小市集”，铺开过年气息。小市集，开在小区广场。非遗市集为啥开到小区里？中原传统编发技艺非遗传承人、“河南艺十八·非遗展演团”组织人吕春燕说：“看着是办小市集，实际是为了非遗传承与保护。”编织、纺织、木雕、陶艺、纸艺等非遗项目进社区，起到了繁荣市场、扩大就业、促进地方经济社会发展等作用。

新华网发布新闻关注过年传统文化火热的趋势。文章称，春节申遗成功，让人们对春节文化有了更深入的认识和更高的认同感，激发了人们体验传统春节文化的热情。中国旅行社协会联合途牛旅游网发布《2025春节旅游消费趋势报告》显示，春节期间，非遗民俗文化、非遗手工技艺等体验活动展现出了极高的人气，成为游客的热门选项。其中，北京庙会、潮汕英歌舞、广东醒狮、闽南游神、西北社火等独具地方特色的非遗民俗活动以及簪花、扎染、剪纸、宣纸、漆扇等充满创意与匠心的非遗手工技艺体验吸引了众多游客的青睐与兴趣。

当中央广播电视总台蛇年春晚遇上首个“非遗版”春节，会“碰撞”出怎样的火花？央视新闻发布新闻称，近日，中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》发布主题、主标识以及官方吉祥物形象“巳升升”，寓意“巳巳如意、生生不息”。为迎接总台蛇年春晚和首个“非遗版”春节，全国多座城市近万张电子屏一起闪耀起吉祥的“春晚红”。作为春节申遗成功后的首届春晚，导演组将节庆民俗、非遗技艺进行创造性转化和创新性发展，将各类非遗元素巧妙融入舞台呈现、节目编排和视觉包装之中，充分展示中华优秀传统文化的隽永魅力。

假日游成为过年新趋势

今年春节，假日游成为过年新趋势，传统与现代交融、本土与国际碰撞的新型年味，让这个春节假期变得与众不同。

人民网转发人民日报海外版文章，关注“年味游”。文章称，“年味游”以极具地域特色的仪式、习俗、技艺等营造浓浓年味，从而吸引游客，将成为蛇年春节国内游的最大亮点。近日，携程发布的《2025春节旅游市场预测报告》显示，“年味游”成为2025春节国内游游客的不二之选。春节期间，泉州、潮州、汕头、自贡、大同、兴义等小众目的地热度飙升。从预订订单来看，铜陵、黄山、大同、景德镇、漳州增长明显，较去年增长约4倍。

分段出游让节日“假期味儿”更足。新华网发布新闻称，2025年法定的春节假期为1月28日至2月4日，共计8天。面对这8天的假期，许多人选择拼假方案，将假期延长至11天，以避开客流高峰，享受更加从容的假期时光。途牛数据显示，春节团期出游用户中，近30%的用户选择“前拼”，提前出发，提前出游，这样的分段出游方式，让假期的节奏更加灵活，也使得整个春节假期的出行和出游需求有望双双大增。

冰雪游和避寒游“一冷一热”受欢迎，“一家一团”类产品受到广泛关注。央视网发布新闻关注今年春节旅游新趋势。文章称，今年春节，冰雪游和避寒游在春节假期迎来爆发式增长，呈现“南北互游”的格局。中国旅行社协会联合途牛发布的《2025春节旅游消费趋势报告》显示，哈尔滨凭借“白色经济”再次成为春节旅游市场的“顶流”之一。东北冰雪旅游用户中，南方游客出游人次占比超过了75%。避寒游方面，三亚、丽江、北海、西双版纳等城市成为热门目的地。游客对于高质量出游体验的需求仍在不断升级，人数更少、行程质量更高、行程安排更灵活的小团、纯玩、私家团更受关注。在出游形式上，众信旅游集团媒介公关经理李梦然说，从春节旅游产品预订情况来看，灵活度高、自由度大的“一家一团”类产品受到游客广泛关注，咨询量同比增长150%。

在便捷的交通和更宽松的签证政策影响下，今年春节期间，中外游客的流动呈现出“双向奔赴”的态势，中国经济新闻网发布新闻称，一方面，不少国人选择“反向”出国过节，另一方面，也有许多外国人来华沉浸式体验中国年。

携程数据显示，春节期间入境游订单同比增长203%，主要客源地国家为：韩国、马来西亚、新加坡、日本、美国、澳大利亚、泰国、英国、俄罗斯、越南等。在出境游方面，相关酒店、机票、线路游等预订量均已超越去年同期。

跟着国人脚步一起走出国门的，还有中国的货物。1月下旬，随着一声清脆的汽笛声，一列满载55个集装箱的班列缓缓驶出南昌局福州铁路物流中心江阴港营业室，福州铁路物流中心发出了新年的第一趟中欧班列。据南昌局福州铁路物流中心消息称，此趟班列将满载55个集装箱的纸尿裤、发电机等货物，经满洲里口岸运往俄罗斯。自2022年7月以来，中欧班列（福州）已发送货物2349车，货值超10亿元，且运输货物种类不断丰富。它为福建及周边省份企业提供物流保障，是连接欧亚的重要纽带，后续还将为共建“一带一路”贡献更大力量。

多项举措保障安心过年

过好春节，安全保障很重要。今年春节，各地纷纷拿出务实举措，保障大家过个放心年。网友“小七”说：“今年过年，无论是回家路上，还是旅游消费，满满都是安全感。”

人民网发布新闻称，2025年新春佳节临近，为营造安全放心、欢乐祥和的节日消费环境，近日，四川省保护消费者权益委员会联合重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆西部九地消费者权益保护组织共同向广大消费者、经营者发布春节消费提示和倡议，提醒消费者文明、健康、绿色、理性消费，倡导经营者诚信自律、守法合规经营，保障消费者的合法权益。

央视新闻官网发布了一则过年回家交通安全提示。文章称，近日，公安部结合往年春运期间道路交通事故特点，对2025年春运交通安全形势进行研判，并发出交通安全提示。公安部提示，自驾车辆出行，应提前了解交通路况、天气预报和安全提示，合理安排出行时间、路线，尽量错峰出行。出行前要提前检查车况，驾车时要集中精力，不分心驾驶，不超速行驶，不疲劳驾驶。

过年的食品是否安全？消费者的权益是否得到保障？新年前夕，在内蒙古自治区科右前旗，奋战在基层的公务员用实际行动维护市场秩序，让群众过个好年。科右前旗官方微信号发文称，近日，科右前旗额尔格图市场监督管理所荣获第七届内蒙古自治区“人民满意的公务员集体”荣誉称号，这份沉甸甸的荣誉背后，是他们无数个日夜的辛勤付出和无私奉献。额尔格图市场监督管理所辖区内市场主体总数达2044家，涵盖个体工商户、企业和农民专业合作社。管理所近3年执法办案数量与办结效率攀升，案件评查全部合格。3年来，妥当处置投诉举报38件，投诉按时出查率100%，按时办结率达100%，调解成功率100%。“只要事关群众的事，再小也是大事。我们要拿出‘绣花功夫’，以初心抓市场治理，以服务促管理，全力保障群众的利益不受侵害。”额尔格图市场监督管理所副所长佟海成说。