湖南绿色蔬菜成粤港澳市场“抢手货”

随着春节临近，粤港澳大湾区批发市场对生鲜蔬菜的需求量大幅增加，湖南江永县各“菜园子”纷纷抓紧时机采收新鲜蔬菜，保障春节期间粤港澳大湾区“菜篮子”供应充足。

在江永县潇浦镇允山社区菇源食用菌种植基地，一座座温室菇棚整齐排列，棚内一簇簇秀珍菇鲜嫩肥厚、长势喜人。村民们正忙着采摘、分拣、包装新鲜食用菌，准备运往粤港澳大湾区批发市场。

江永县允山社区菇源食用菌种植基地负责人高彭介绍，现在每天采摘的蘑菇，当天下午就能送到粤港澳市场。“我有12个菇棚，每天产量2吨左右，目前市场价大约5元至6元一斤，每年销售额达100多万元。”

为保障每天能持续稳定地供应粤港澳“菜篮子”，该基地探索高效绿色种植方法，使用农作物秸秆发酵技术制作菌棒，在恒温、恒湿、恒光的大棚内培育生长，长出的菌菇不仅无公害且产量高、品质上乘，实现一年四季绿色高效供应粤港澳“菜篮子”。

“菇棚一年四季都可以种植，现在主要种植平菇、秀珍菇，保证源源不断供应粤港澳市场。”高彭说。

近年来，江永县不断开拓粤港澳大湾区蔬菜消费市场，按照粤港澳大湾区“菜篮子”质量标准，引导种植户科学种菜、绿色种菜，建成粤港澳大湾区菜篮子工程认证基地23家，年蔬菜种植面积稳定在30万亩以上，助力江永绿色蔬菜从山间田地坐上“直通车”成为粤港澳大湾区的“抢手货”。2024年，江永县蔬菜出口达15亿元，同比增长11.38%。