享受手机等购新补贴这几点值得注意

1月20日，手机等3类数码产品购新补贴正式开启。根据商务部会同有关部门印发的《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，补贴比例为扣除所有优惠后最终售价的15%，每件最高不超过500元。

据悉，全国首台享受购新补贴政策的手机在广东移动东莞东城移动广场营业厅售出。抢到第一台“国补”手机的顾客是东莞市民熊先生。“购机赶上补贴政策，原本3999元的手机，国补优惠500元，移动购机直降480元，一共省了980元。”熊先生对于购机补贴力度很满意。

20日起，全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴，具体实施时间、如何申领使用补贴，均以当地的通知为准。领取补贴的方式以支付立减为主，支付方式多元。消费者可以选择微信、支付宝、银行卡等多渠道付款，最大限度便利购新。以北京为例，消费者在“京通”小程序的以旧换新专区，通过实名认证即可领取手机等数码产品的补贴资格。领取后，可以在北京市政策参与企业的线上线下场景使用。以京东为例，在京东APP搜索“3C国补”进入活动页面完成资质绑定，选购手机、平板、智能手表（手环）等3类单件销售价格不超过6000元的数码产品，就能享受购新补贴。京东数据显示，截至1月20日12点，国家补贴上线的省市，手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%，智能儿童手表销量环比增长100%。

买了新的电子产品，如何处理旧产品，也是很多消费者关注的话题。业内人士建议消费者，在处理旧的电子产品时，尽量选择正规、有一定知名度，以及有相对完善的售前、售中、售后及退赔服务流程的平台进行交易。这些平台通常具备严格的物品审核查验机制并提供交易保障服务，且具备较强的技术实力，可以确保交易的安全与可靠。

一些消费者担心商家先涨价后补贴的行为，对此，相关部门表示，对发现存在不履行价格承诺、先涨价后补贴等价格违法行为，以及套取补贴资金的经营主体，要第一时间取消其参与活动资格，并追缴国家补贴资金。将畅通消费者举报投诉渠道，加强消费品质量监督抽查，严厉打击以假充真、以次充好、以旧充新、以不合格产品冒充合格产品，以及伪造冒用能效水效标识等行为。

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 06 版）