萎缩性胃炎如何防治？专家来解答

萎缩性胃炎是慢性胃炎的一种类型，由于胃粘膜腺体萎缩，胃液分泌减少，产生一系列以消化不良为主的症状，如上腹部饱胀、疼痛，嗳气、反酸、恶心、食欲不振等，有些还会出现贫血、乏力、消瘦等症状。萎缩性胃炎是否会引发胃癌？怎样避免患上萎缩性胃炎？近日，“人民好医生”客户端邀请北京大学人民医院消化科主任陈宁做客演播室，解答萎缩性胃炎防治相关问题。

幽门螺旋杆菌感染可引发萎缩性胃炎

陈宁在访谈中说：“大部分的萎缩性胃炎的病因是幽门螺旋杆菌感染。幽门螺旋杆菌一般更容易定植在胃窦，长期释放毒性物质导致胃发生慢性的炎症，长期慢性炎症最终导致胃的固有腺体发生黏膜萎缩，被腺体的肠化所替代，最终发生了萎缩性胃炎。”

除此之外，胃黏膜损伤也是萎缩性胃炎发生的诱因，如十二指肠液和胆汁反流、饥饱失调等不良的饮食习惯、服用对胃黏膜有刺激性的药物。萎缩性胃炎发病率常随着患者年龄增加而增加，萎缩程度和范围也随着年龄增加而扩大。

轻度萎缩性胃炎一般不会癌变

由萎缩性胃炎发展到胃癌的要经历漫长的过程，具体如下：正常胃黏膜→非萎缩性胃炎（浅表性胃炎）→萎缩性胃炎→肠上皮化生→不典型增生（异型增生）→胃癌。萎缩性胃炎的年癌变率在0.5%至1%，且轻度的萎缩性胃炎和肠上皮化生，癌变可能性极小，甚至终身不发生癌变。

陈宁建议，中重度萎缩性胃炎患者要定期到医院进行胃镜检查。“中度的萎缩性胃炎患者，尤其是有胃癌家族史或者是有肠上皮化生存在的患者，通常推荐1-3年复查一次胃镜，重点是观察胃黏膜萎缩和肠化是不是有持续的进展。重度萎缩性胃炎患者，尤其是伴有一些不良生活习惯，比如抽烟、喝酒、持续幽门螺旋杆菌感染者，需要每一年甚至对风险特别高的每半年就要检查一次胃镜。”

防治萎缩性胃炎 改变不良习惯是关键

不良饮食习惯包括进食辛辣刺激、过烫、腌制、烟熏以及不新鲜食物、饥饱不均、暴饮暴食，吸烟、饮酒等。

西医药治疗包括：一是抗幽门螺杆菌治疗。幽门螺杆菌感染是萎缩性胃炎的主要原因，进行规律的抗幽门螺杆菌治疗，祛除病因才能达到治疗的可能。二是使用促胃动力药物、消化酶类药物改善消化不良症状。三是内镜下表现有糜烂的患者需要给予黏膜保护剂。中医药治疗可根据患者的症状、舌象、脉象等信息辨为不同的证型进行辨证论治，还可通过艾灸、推拿等方法配合治疗，缓解症状。

访谈最后，陈宁提醒广大患者，得了萎缩性胃炎无需惊慌，早发现、早治疗、定期随访即可。