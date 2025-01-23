直播预告：医工科交叉融合 引领学科高质量发展

提升学科发展水平，创新医疗服务模式，推动医院高质量发展，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求一直以来都是各大医院努力的方向。要将这一切落实到实践中来，医院如何来做？人民健康推出系列访谈栏目《领航者说》，邀请全国各地的公立医院相关负责人对此作答。

在医工科交叉融合的背景下，智慧医疗技术如何与临床实际需求相结合，推动医疗服务模式的创新？2025年1月24日15:00-16:00，中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委委员、副院长尹大龙将做客“人民好医生”直播间，和大家分享医工科交叉融合的相关内容，欢迎大家准时收看！

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