人民优选来了
你的年夜饭，会选择预制菜吗？
2025年01月23日16:10 来源：人民网
春节即将到来，预制菜因其方便快捷、经济实惠等原因，成为了越来越多家庭年夜饭中不可或缺的选择。近期，众多电商平台以及各大超市纷纷上架了各式各样的预制菜品种，与此同时，不少餐馆也推出了专门用于家庭聚餐的礼盒装预制菜产品。什么食品算预制菜？如何食用预制菜更健康？本期《人民优选来了》邀请江南大学食品学院教授曾茂茂对大众关注的预制菜相关问题进行讲解。
文案/设计：陈子源
(责编：郭思邈、高雷)
春节即将到来，预制菜因其方便快捷、经济实惠等原因，成为了越来越多家庭年夜饭中不可或缺的选择。近期，众多电商平台以及各大超市纷纷上架了各式各样的预制菜品种，与此同时，不少餐馆也推出了专门用于家庭聚餐的礼盒装预制菜产品。什么食品算预制菜？如何食用预制菜更健康？本期《人民优选来了》邀请江南大学食品学院教授曾茂茂对大众关注的预制菜相关问题进行讲解。
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